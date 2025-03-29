https://ria.ru/20250329/rybaki-2008177022.html

В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 29.03.2025

В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:11:00+03:00

2025-03-29T21:11:00+03:00

2025-03-29T21:11:00+03:00

происшествия

череповецкий район

вологодская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ. Трагедия произошла в субботу в Череповецком районе. "Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших", - говорится в сообщении. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html

https://ria.ru/20250227/baykal-2001856731.html

череповецкий район

вологодская область

россия

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происшествия, череповецкий район, вологодская область, россия