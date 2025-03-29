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В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 29.03.2025
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21:11 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/rybaki-2008177022.html
В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед
В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 29.03.2025
В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед
Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:11:00+03:00
2025-03-29T21:11:00+03:00
происшествия
череповецкий район
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ. Трагедия произошла в субботу в Череповецком районе. "Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших", - говорится в сообщении. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20250319/moskva-2005884600.html
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череповецкий район
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происшествия, череповецкий район, вологодская область, россия
Происшествия, Череповецкий район, Вологодская область, Россия
В Вологодской области три рыбака утонули, провалившись под лед

В Вологодской области три рыбака провалились под лед и утонули, один выжил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области, одному удалось спастись, проводится проверка, сообщает региональное СУСК РФ.
Трагедия произошла в субботу в Череповецком районе.
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В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли
19 марта, 09:09
"Двадцать девятого марта около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение мужчины о том, что компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился, и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, которому оказана медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, ведется поиск тел утонувших", - говорится в сообщении.
Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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27 февраля, 07:57
 
ПроисшествияЧереповецкий районВологодская областьРоссия
 
 
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