https://ria.ru/20250329/ryba-2008080412.html

Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России

Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России - РИА Новости, 29.03.2025

Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России

"Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:27:00+03:00

2025-03-29T07:27:00+03:00

2025-03-29T07:27:00+03:00

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Минтай держит пальму первенства по добыче и экспорту уже 30 лет. Разделяют с ним пьедестал краб и красная икра. Треска также по-прежнему востребована даже на "засыпающем" пока европейском рынке", - рассказал Зверев. В то же время, отвечая на вопрос о создании бренда русского лосося, вместо норвежского, он отметил, что сейчас работать активнее важно на внутреннем рынке. "Конкуренты у нас не только на внешнем рынке, но и на внутреннем - импортный лосось", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Ранее в январе Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США.

https://ria.ru/20250215/ikra-1999534157.html

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экономика, россия, сша, герман зверев