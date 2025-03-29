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Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России - РИА Новости, 29.03.2025
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07:27 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/ryba-2008080412.html
Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России
Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России - РИА Новости, 29.03.2025
Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России
"Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:27:00+03:00
2025-03-29T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Минтай держит пальму первенства по добыче и экспорту уже 30 лет. Разделяют с ним пьедестал краб и красная икра. Треска также по-прежнему востребована даже на "засыпающем" пока европейском рынке", - рассказал Зверев. В то же время, отвечая на вопрос о создании бренда русского лосося, вместо норвежского, он отметил, что сейчас работать активнее важно на внутреннем рынке. "Конкуренты у нас не только на внешнем рынке, но и на внутреннем - импортный лосось", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Ранее в январе Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США.
https://ria.ru/20250215/ikra-1999534157.html
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экономика, россия, сша, герман зверев
Экономика, Россия, США, Герман Зверев
Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России

Глава ВАРПЭ Зверев: рыбными визитными карточками России являются минтай и треска

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Минтай держит пальму первенства по добыче и экспорту уже 30 лет. Разделяют с ним пьедестал краб и красная икра. Треска также по-прежнему востребована даже на "засыпающем" пока европейском рынке", - рассказал Зверев.
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В то же время, отвечая на вопрос о создании бренда русского лосося, вместо норвежского, он отметил, что сейчас работать активнее важно на внутреннем рынке. "Конкуренты у нас не только на внешнем рынке, но и на внутреннем - импортный лосось", - подчеркнул президент ВАРПЭ.
Ранее в январе Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США.
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