https://ria.ru/20250329/rutube-2008091298.html

В Турции заблокировали Rutube

В Турции заблокировали Rutube - РИА Новости, 29.03.2025

В Турции заблокировали Rutube

Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:04:00+03:00

2025-03-29T10:04:00+03:00

2025-03-29T10:51:00+03:00

турция

rutube

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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, передает корреспондент РИА Новости."Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", — указано в сообщении, появляющемся при попытке открыть видеохостинг.Доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, отмечает корреспондент.Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из Уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".

https://ria.ru/20250329/sud-2008086575.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, rutube, в мире