https://ria.ru/20250329/rutube-2008091298.html
В Турции заблокировали Rutube
В Турции заблокировали Rutube - РИА Новости, 29.03.2025
В Турции заблокировали Rutube
Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:04:00+03:00
2025-03-29T10:04:00+03:00
2025-03-29T10:51:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, передает корреспондент РИА Новости."Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", — указано в сообщении, появляющемся при попытке открыть видеохостинг.Доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, отмечает корреспондент.Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из Уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".
https://ria.ru/20250329/sud-2008086575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, rutube, в мире
В Турции заблокировали Rutube
В Турции заблокировали Rutube за рекламу азартных игр
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", — указано в сообщении, появляющемся при попытке открыть видеохостинг.
Доступ к сайту заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, отмечает корреспондент.
Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из Уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".