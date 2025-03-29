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В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия - РИА Новости, 29.03.2025
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13:17 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/rossija-2008113485.html
В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия
В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия - РИА Новости, 29.03.2025
В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что Россия может выйти из энергетического... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:17:00+03:00
2025-03-29T13:17:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ. "Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки, последние тому примеры - попытки атаковать газовое хранилище в Крыму и удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области", - сказал Шеремет агентству. По его словам, киевский режим фактически попрал энергетическое перемирие и демонстративно отказывается его соблюдать. "Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место взорвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла односторонне соблюдать договоренности. Зеленский всему миру говорит о мире и тут же отдает приказы атаковать территорию России", - сказал депутат. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006598706.html
https://ria.ru/20250328/udary-2007954378.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ.
"Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки, последние тому примеры - попытки атаковать газовое хранилище в Крыму и удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области", - сказал Шеремет агентству.
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По его словам, киевский режим фактически попрал энергетическое перемирие и демонстративно отказывается его соблюдать.
"Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место взорвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла односторонне соблюдать договоренности. Зеленский всему миру говорит о мире и тут же отдает приказы атаковать территорию России", - сказал депутат.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского.
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