Рейтинг@Mail.ru
На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/putin-2008165158.html
На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина
На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина - РИА Новости, 29.03.2025
На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина
Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:02:00+03:00
2025-03-29T19:02:00+03:00
общество
россия
москва
ленинград
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858065772_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f69548dcc443ca8613b2de78c3e13781.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время культурно-просветительного вечера на Поклонной горе в Москве. Мемориальный вечер прошёл в рамках культурно-просветительского благотворительного проекта "Шатер Рамадана". На мероприятии, которое состоялось у мемориальной мечети на Поклонной горе, также присутствовали участники СВО и семьи погибших военнослужащих. Как ранее рассказывал президент РФ Владимир Путин, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за "Невский пятачок", Владимир Спиридонович получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, - он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград. Участники вечера читали стихи о судьбе отца и матери президента России, звучала скрипичная музыка, гостям также было представлено песочное шоу от художницы Марины Сагулиной: на глазах зрителей была воссоздана история жизни родителей президента РФ.
https://ria.ru/20250127/veterany-1995761242.html
россия
москва
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858065772_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5583365d2790da5c38062610a916e532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, ленинград, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Ленинград, Владимир Путин
На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина

На Поклонной горе в Москве вспомнили подвиг Владимира Путина, отца президента РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на площадь Парка Победы на Поклонной горе
Вид на площадь Парка Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на площадь Парка Победы на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время культурно-просветительного вечера на Поклонной горе в Москве.
Мемориальный вечер прошёл в рамках культурно-просветительского благотворительного проекта "Шатер Рамадана". На мероприятии, которое состоялось у мемориальной мечети на Поклонной горе, также присутствовали участники СВО и семьи погибших военнослужащих.
Как ранее рассказывал президент РФ Владимир Путин, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за "Невский пятачок", Владимир Спиридонович получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, - он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград.
Участники вечера читали стихи о судьбе отца и матери президента России, звучала скрипичная музыка, гостям также было представлено песочное шоу от художницы Марины Сагулиной: на глазах зрителей была воссоздана история жизни родителей президента РФ.
Владимир Путин выступает на церемонии награждения медалями 80 лет Победы участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда
27 января, 17:36
 
ОбществоРоссияМоскваЛенинградВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала