На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина
На Поклонной горе в Москве вспомнили подвиг Владимира Путина, отца президента РФ
Вид на площадь Парка Победы на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время культурно-просветительного вечера на Поклонной горе в Москве.
Мемориальный вечер прошёл в рамках культурно-просветительского благотворительного проекта "Шатер Рамадана". На мероприятии, которое состоялось у мемориальной мечети на Поклонной горе, также присутствовали участники СВО и семьи погибших военнослужащих.
Как ранее рассказывал президент РФ Владимир Путин, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за "Невский пятачок", Владимир Спиридонович получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, - он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград.
Участники вечера читали стихи о судьбе отца и матери президента России, звучала скрипичная музыка, гостям также было представлено песочное шоу от художницы Марины Сагулиной: на глазах зрителей была воссоздана история жизни родителей президента РФ.