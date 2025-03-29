https://ria.ru/20250329/putin-2008165158.html

На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина

На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина - РИА Новости, 29.03.2025

На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина

Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:02:00+03:00

2025-03-29T19:02:00+03:00

2025-03-29T19:02:00+03:00

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москва

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владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Героический подвиг ветерана Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, вспомнили в субботу во время культурно-просветительного вечера на Поклонной горе в Москве. Мемориальный вечер прошёл в рамках культурно-просветительского благотворительного проекта "Шатер Рамадана". На мероприятии, которое состоялось у мемориальной мечети на Поклонной горе, также присутствовали участники СВО и семьи погибших военнослужащих. Как ранее рассказывал президент РФ Владимир Путин, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за "Невский пятачок", Владимир Спиридонович получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, - он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград. Участники вечера читали стихи о судьбе отца и матери президента России, звучала скрипичная музыка, гостям также было представлено песочное шоу от художницы Марины Сагулиной: на глазах зрителей была воссоздана история жизни родителей президента РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, ленинград, владимир путин