https://ria.ru/20250329/pushilin-2008099104.html

ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска

ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска

Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:13:00+03:00

2025-03-29T11:13:00+03:00

2025-03-29T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин."(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино", — заявил он.При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно так же, как на подступах к Дзержинску.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250329/vs-2008096538.html

красноармейск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, вооруженные силы рф