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ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 29.03.2025 (обновлено: 11:47 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/pushilin-2008099104.html
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска
Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:13:00+03:00
2025-03-29T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.&quot;(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино&quot;, — заявил он.При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно так же, как на подступах к Дзержинску.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250329/vs-2008096538.html
красноармейск
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красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы РФ
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска

Пушилин: российские военные ведут бои уже в окрестностях Красноармейска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
«

"(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино", — заявил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно так же, как на подступах к Дзержинску.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы РФ
 
 
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