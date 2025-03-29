ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска
Пушилин: российские военные ведут бои уже в окрестностях Красноармейска
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
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"(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино", — заявил он.
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При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно так же, как на подступах к Дзержинску.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.