В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет
DPA: в Висбадене более тысячи человек протестовали против размещения ракет США
© Фото : Oliver Jeschonnek/XАкция протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии
© Фото : Oliver Jeschonnek/X
Акция протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
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"Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности", — говорится в материале.
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Ожидалось, что количество участников достигнет четырех тысяч, однако по итогам демонстрации полиция оценивает их количество в 1,4 тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировали.
Демонстрация прошла под лозунгом "Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить (американское. — Прим. ред.) командование в Висбадене".
В начале июля Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Это решение вызвало критику как среди немецкой оппозиции, так и в правящих партиях — многих политиков возмутило, что его не согласовали ни с общественностью, ни с бундестагом.
Президент Владимир Путин заявлял, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
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