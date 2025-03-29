https://ria.ru/20250329/protest-2008173852.html

В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет

В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет - РИА Новости, 29.03.2025

В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет

В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T20:27:00+03:00

2025-03-29T20:27:00+03:00

2025-03-29T21:19:00+03:00

германия

сша

висбаден

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008176002_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7029dabb72e149a513046e973ff1d363.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. "Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности", — говорится в материале.Ожидалось, что количество участников достигнет четырех тысяч, однако по итогам демонстрации полиция оценивает их количество в 1,4 тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировали. Демонстрация прошла под лозунгом "Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить (американское. — Прим. ред.) командование в Висбадене". В начале июля Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Это решение вызвало критику как среди немецкой оппозиции, так и в правящих партиях — многих политиков возмутило, что его не согласовали ни с общественностью, ни с бундестагом.Президент Владимир Путин заявлял, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html

https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html

германия

сша

висбаден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, сша, висбаден, владимир путин, александр лукашенко