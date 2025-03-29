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В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет - РИА Новости, 29.03.2025
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20:27 29.03.2025 (обновлено: 21:19 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/protest-2008173852.html
В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет
В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет - РИА Новости, 29.03.2025
В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет
В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:27:00+03:00
2025-03-29T21:19:00+03:00
германия
сша
висбаден
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. &quot;Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности&quot;, — говорится в материале.Ожидалось, что количество участников достигнет четырех тысяч, однако по итогам демонстрации полиция оценивает их количество в 1,4 тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировали. Демонстрация прошла под лозунгом "Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить (американское. — Прим. ред.) командование в Висбадене". В начале июля Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Это решение вызвало критику как среди немецкой оппозиции, так и в правящих партиях — многих политиков возмутило, что его не согласовали ни с общественностью, ни с бундестагом.Президент Владимир Путин заявлял, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html
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германия, сша, висбаден, владимир путин, александр лукашенко
Германия, США, Висбаден, Владимир Путин, Александр Лукашенко
В Германии прошла акция протеста против размещения американских ракет

DPA: в Висбадене более тысячи человек протестовали против размещения ракет США

© Фото : Oliver Jeschonnek/XАкция протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии
Акция протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Oliver Jeschonnek/X
Акция протеста в немецком городе Висбадене против планируемого США размещения ракет средней дальности в Германии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Висбадене в акции протеста против планируемого размещения американских ракет средней дальности в Германии приняли участие более тысячи человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
«

"Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности", — говорится в материале.

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Ожидалось, что количество участников достигнет четырех тысяч, однако по итогам демонстрации полиция оценивает их количество в 1,4 тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировали.
Демонстрация прошла под лозунгом "Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить (американское. — Прим. ред.) командование в Висбадене".
В начале июля Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Это решение вызвало критику как среди немецкой оппозиции, так и в правящих партиях — многих политиков возмутило, что его не согласовали ни с общественностью, ни с бундестагом.
Президент Владимир Путин заявлял, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
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