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"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе - РИА Новости, 29.03.2025
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05:08 29.03.2025 (обновлено: 10:37 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/prizyv-2008075576.html
"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе
"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе - РИА Новости, 29.03.2025
"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе
Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:08:00+03:00
2025-03-29T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Если бы я сейчас был (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе", — заявил он.На прошлой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
https://ria.ru/20250328/putin-2007826484.html
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в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

Полковник Уилкерсон призвал Россию освободить Одессу и отрезать Украину от моря

© Getty Images / Anastasia VlasovaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Getty Images / Anastasia Vlasova
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Если бы я сейчас был (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе", — заявил он.
Путин об Украине: я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин: есть основания считать, что мы добьем Украину
Вчера, 00:26
На прошлой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.
Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Пистолет к голове". Telegraph отреагировала на новую сделку США и Украины
Вчера, 12:07
 
В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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