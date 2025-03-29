https://ria.ru/20250329/prizyv-2008075576.html

"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе - РИА Новости, 29.03.2025

"Отрезать": в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T05:08:00+03:00

2025-03-29T05:08:00+03:00

2025-03-29T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Если бы я сейчас был (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе", — заявил он.На прошлой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.

https://ria.ru/20250328/putin-2007826484.html

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