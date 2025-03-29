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Жалобу на приговор американцу Вудлэнду рассмотрят в апреле - РИА Новости, 29.03.2025
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02:14 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/prigorov-2008070753.html
Жалобу на приговор американцу Вудлэнду рассмотрят в апреле
Жалобу на приговор американцу Вудлэнду рассмотрят в апреле - РИА Новости, 29.03.2025
Жалобу на приговор американцу Вудлэнду рассмотрят в апреле
Второй кассационный суд в апреле рассмотрит жалобу адвокатов американца Роберта Вудлэнда на приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:14:00+03:00
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происшествия
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд в апреле рассмотрит жалобу адвокатов американца Роберта Вудлэнда на приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 22 апреля", - сказали в суде. Останкинский райсуд в июле 2024 года приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок. Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.
https://ria.ru/20250326/prokuratura-2007533515.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Жалобу на приговор американцу Вудлэнду рассмотрят в апреле

Суд рассмотрит жалобу на приговор американцу Вудлэнду за наркотики в апреле

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд в апреле рассмотрит жалобу адвокатов американца Роберта Вудлэнда на приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 22 апреля", - сказали в суде.
Останкинский райсуд в июле 2024 года приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок.
Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.
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