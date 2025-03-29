https://ria.ru/20250329/posol-2008134763.html
Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства
Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства - РИА Новости, 29.03.2025
Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства
Сотрудничество России и Сьерра-Леоне, в том числе в атомной энергетике, может получить импульс после открытия российского посольства во Фритауне, сама дипмиссия РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:59:00+03:00
2025-03-29T14:59:00+03:00
2025-03-29T14:59:00+03:00
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сьерра-леоне
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Сьерра-Леоне, в том числе в атомной энергетике, может получить импульс после открытия российского посольства во Фритауне, сама дипмиссия может открыться уже очень скоро, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Все сейчас заняты вопросом возобновления работы посольства. Когда будет представитель России на земле, это может облегчить дела… Нас уверяли, что посольство откроют очень скоро. У меня была одна-две встречи с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и (замглавы МИД России) Михаилом Богдановым… Они мне сказали, что все будет хорошо, прогресс идет", - сказал Йонгаво в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Посол подчеркнул, что открытие российской дипмиссии позволит ускорить и другие вопросы развития двусторонних отношений. "Прямо как я тут, у меня есть возможность обращаться в министерство иностранных дел России. Он сможет обращаться в министерство энергетики. Они могут сесть и договориться", - отметил Йонгаво. Он напомнил, что Сьерра-Леоне в 2019 году в ходе первого саммита "Россия-Африка" уже обозначала свой интерес к атомной энергетике для последующей электрификации страны. По его словам, это позволит государству выстроить сельскохозяйственный сектор и промышленность. "Мирное использование ядерной энергии — это электричество. Если это будет сделано, это, вероятно, станет началом развития Сьерра-Леоне. Мы остро нуждаемся в электричестве, в энергии. А затем можно будет нужно развивать нашу систему образования, наше сельское хозяйство, нашу промышленную базу", - подчеркнул Йонгаво. Ранее Лавров заявлял, что Россия готова проработать предложения Сьерра-Леоне по сотрудничеству в сфере использования мирного атома.
https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html
https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сьерра-леоне, фритаун, сергей лавров, михаил богданов
Россия, Сьерра-Леоне, Фритаун, Сергей Лавров, Михаил Богданов
Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства
Посол Сьерра-Леоне Йонгаво: открытие посольства РФ даст импульс сотрудничеству
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Сьерра-Леоне, в том числе в атомной энергетике, может получить импульс после открытия российского посольства во Фритауне, сама дипмиссия может открыться уже очень скоро, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Все сейчас заняты вопросом возобновления работы посольства. Когда будет представитель России
на земле, это может облегчить дела… Нас уверяли, что посольство откроют очень скоро. У меня была одна-две встречи с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым
и (замглавы МИД России) Михаилом Богдановым
… Они мне сказали, что все будет хорошо, прогресс идет", - сказал Йонгаво в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Посол подчеркнул, что открытие российской дипмиссии позволит ускорить и другие вопросы развития двусторонних отношений.
«
"Прямо как я тут, у меня есть возможность обращаться в министерство иностранных дел России. Он сможет обращаться в министерство энергетики. Они могут сесть и договориться", - отметил Йонгаво.
Он напомнил, что Сьерра-Леоне
в 2019 году в ходе первого саммита "Россия-Африка" уже обозначала свой интерес к атомной энергетике для последующей электрификации страны. По его словам, это позволит государству выстроить сельскохозяйственный сектор и промышленность.
"Мирное использование ядерной энергии — это электричество. Если это будет сделано, это, вероятно, станет началом развития Сьерра-Леоне. Мы остро нуждаемся в электричестве, в энергии. А затем можно будет нужно развивать нашу систему образования, наше сельское хозяйство, нашу промышленную базу", - подчеркнул Йонгаво.
Ранее Лавров заявлял, что Россия готова проработать предложения Сьерра-Леоне по сотрудничеству в сфере использования мирного атома.