https://ria.ru/20250329/posol-2008134763.html

Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства

Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства - РИА Новости, 29.03.2025

Посол Сьерра-Леоне рассказал о важности открытия российского посольства

Сотрудничество России и Сьерра-Леоне, в том числе в атомной энергетике, может получить импульс после открытия российского посольства во Фритауне, сама дипмиссия РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:59:00+03:00

2025-03-29T14:59:00+03:00

2025-03-29T14:59:00+03:00

россия

сьерра-леоне

фритаун

сергей лавров

михаил богданов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и Сьерра-Леоне, в том числе в атомной энергетике, может получить импульс после открытия российского посольства во Фритауне, сама дипмиссия может открыться уже очень скоро, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Все сейчас заняты вопросом возобновления работы посольства. Когда будет представитель России на земле, это может облегчить дела… Нас уверяли, что посольство откроют очень скоро. У меня была одна-две встречи с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и (замглавы МИД России) Михаилом Богдановым… Они мне сказали, что все будет хорошо, прогресс идет", - сказал Йонгаво в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Посол подчеркнул, что открытие российской дипмиссии позволит ускорить и другие вопросы развития двусторонних отношений. "Прямо как я тут, у меня есть возможность обращаться в министерство иностранных дел России. Он сможет обращаться в министерство энергетики. Они могут сесть и договориться", - отметил Йонгаво. Он напомнил, что Сьерра-Леоне в 2019 году в ходе первого саммита "Россия-Африка" уже обозначала свой интерес к атомной энергетике для последующей электрификации страны. По его словам, это позволит государству выстроить сельскохозяйственный сектор и промышленность. "Мирное использование ядерной энергии — это электричество. Если это будет сделано, это, вероятно, станет началом развития Сьерра-Леоне. Мы остро нуждаемся в электричестве, в энергии. А затем можно будет нужно развивать нашу систему образования, наше сельское хозяйство, нашу промышленную базу", - подчеркнул Йонгаво. Ранее Лавров заявлял, что Россия готова проработать предложения Сьерра-Леоне по сотрудничеству в сфере использования мирного атома.

https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html

https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html

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сьерра-леоне

фритаун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сьерра-леоне, фритаун, сергей лавров, михаил богданов