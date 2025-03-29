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Посол Сьерра-Леоне оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
14:52 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/posol-2008133204.html
Посол Сьерра-Леоне оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
Посол Сьерра-Леоне оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 29.03.2025
Посол Сьерра-Леоне оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
Налаживание прямого авиасообщения из России в Сьерра-Леоне было бы позитивным событием, ведь эта страна является раем для российских туристов и находится ближе, РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:52:00+03:00
2025-03-29T14:52:00+03:00
туризм
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сьерра-леоне
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Налаживание прямого авиасообщения из России в Сьерра-Леоне было бы позитивным событием, ведь эта страна является раем для российских туристов и находится ближе, чем Таиланд, Фритаун готов к переговорам с "Аэрофлотом" по этой теме, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво. "Сьерра-Леоне — это своего рода рай, если говорить о туризме. Это рай. Я знаю, что много россиян ездят в такие места, как Таиланд, который находится дальше, чем Сьерра-Леоне. Или даже в Австралию или другие места. Русские много путешествуют. Если будет прямой рейс отсюда в Сьерра-Леоне, это было бы позитивным событием. Если сегодня придет "Аэрофлот" и скажет мне, что хочет начать переговоры с вашим правительством о прямом рейсе, я бы с радостью этим занялся", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, налаживание прямого авиасообщения также помогло бы поездкам по учебе и бизнесу. "Многие сьерра-леонцы также хотят посетить Россию. Студенты, бизнесмены… Россия для них совершенно другая страна, они много слышат о хороших вещах здесь, в России. Они хотят приехать и увидеть. Не только ради туризма, они хотят прочувствовать. Некоторые даже желают приехать зимой, чтобы почувствовать зиму, увидеть ее. Потому что многие рассказывали о русской зиме, насколько она суровая", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html
https://ria.ru/20250203/reys-1996953058.html
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россия, сьерра-леоне, таиланд, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Россия, Сьерра-Леоне, Таиланд, Аэрофлот, Новости - Туризм
Посол Сьерра-Леоне оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво назвал свою страну раем для российских туристов

© Фото : Embassy of the Republic of Sierra Leone in MoscowПосол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво
Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Embassy of the Republic of Sierra Leone in Moscow
Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Налаживание прямого авиасообщения из России в Сьерра-Леоне было бы позитивным событием, ведь эта страна является раем для российских туристов и находится ближе, чем Таиланд, Фритаун готов к переговорам с "Аэрофлотом" по этой теме, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.
"Сьерра-Леоне — это своего рода рай, если говорить о туризме. Это рай. Я знаю, что много россиян ездят в такие места, как Таиланд, который находится дальше, чем Сьерра-Леоне. Или даже в Австралию или другие места. Русские много путешествуют. Если будет прямой рейс отсюда в Сьерра-Леоне, это было бы позитивным событием. Если сегодня придет "Аэрофлот" и скажет мне, что хочет начать переговоры с вашим правительством о прямом рейсе, я бы с радостью этим занялся", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
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По его словам, налаживание прямого авиасообщения также помогло бы поездкам по учебе и бизнесу.
"Многие сьерра-леонцы также хотят посетить Россию. Студенты, бизнесмены… Россия для них совершенно другая страна, они много слышат о хороших вещах здесь, в России. Они хотят приехать и увидеть. Не только ради туризма, они хотят прочувствовать. Некоторые даже желают приехать зимой, чтобы почувствовать зиму, увидеть ее. Потому что многие рассказывали о русской зиме, насколько она суровая", - подчеркнул посол.
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