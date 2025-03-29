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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.03.2025
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15:17 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/pogoda-2008136707.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Сухая и спокойная погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до апрельских плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:17:00+03:00
2025-03-29T15:17:00+03:00
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сухая и спокойная погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до апрельских плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столице будет формировать гребень азиатского антициклона. Вытянувшись с востока, он сделает погоду спокойной, сухой и при переменной облачности температура существенно превысит климатическую норму. В Москве сегодня плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие значения по климату характерны для середины апреля", - рассказал синоптик. Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы. Барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается сухая погода с переменной облачностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сухая и спокойная погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до апрельских плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать гребень азиатского антициклона. Вытянувшись с востока, он сделает погоду спокойной, сухой и при переменной облачности температура существенно превысит климатическую норму. В Москве сегодня плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие значения по климату характерны для середины апреля", - рассказал синоптик.
Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы. Барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.
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