https://ria.ru/20250329/pogoda-2008136707.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 29.03.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Сухая и спокойная погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до апрельских плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:17:00+03:00

2025-03-29T15:17:00+03:00

2025-03-29T15:17:00+03:00

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сухая и спокойная погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до апрельских плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столице будет формировать гребень азиатского антициклона. Вытянувшись с востока, он сделает погоду спокойной, сухой и при переменной облачности температура существенно превысит климатическую норму. В Москве сегодня плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие значения по климату характерны для середины апреля", - рассказал синоптик. Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы. Барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20250309/pogoda-2003872272.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода