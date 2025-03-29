https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html
"Должны отказаться". На Западе предложили новый план по Украине
"Должны отказаться". На Западе предложили новый план по Украине - РИА Новости, 29.03.2025
"Должны отказаться". На Западе предложили новый план по Украине
Европейские страны должны отказаться от своего плана по вводу вооруженных сил на Украину и обеспечить ей нейтралитет, пишет Unherd. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:38:00+03:00
2025-03-29T09:38:00+03:00
2025-03-29T09:38:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европейские страны должны отказаться от своего плана по вводу вооруженных сил на Украину и обеспечить ей нейтралитет, пишет Unherd."Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать "перестраховочные силы" и вместо этого сосредоточиться на гораздо более вероятном и реальном исходе для Украины: вооруженном нейтралитете", — говорится в материале.По мнению обозревателя, ответственными за вооружение Украины все равно будут европейские государства.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html
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в мире, украина, париж, австрия, европейский совет, евросоюз, нато
В мире, Украина, Париж, Австрия, Европейский совет, Евросоюз, НАТО
"Должны отказаться". На Западе предложили новый план по Украине
Unherd: Европа должна отказаться от своего плана по вводу войск на Украину