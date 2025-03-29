https://ria.ru/20250329/peremirie-2008179980.html

ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе

ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе - РИА Новости, 29.03.2025

ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенное два дня назад посредниками в лице Египта и Катара новое предложение о перемирии в палестинском секторе... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T22:01:00+03:00

2025-03-29T22:01:00+03:00

2025-03-29T22:06:00+03:00

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

египет

катар

биньямин нетаньяху

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ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенное два дня назад посредниками в лице Египта и Катара новое предложение о перемирии в палестинском секторе Газа, заявил в Telegram-канале ХАМАС лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя."Два дня назад мы получили предложение от братьев-посредников из Египта и Катара и отнеслись к нему положительно, согласившись на него", - сообщил аль-Хайя, выразив надежду, что Израиль "не нарушит предложение, которое было получено от посредников".Ранее в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильская сторона передала посредникам согласованный с позицией США встречный вариант предложения по перемирию в секторе Газа.Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" написала, что ХАМАС согласилось на предложение посредников на 50-дневное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение и передачу пяти израильских заложников, живых и их тел.

https://ria.ru/20250329/konflikt-1915630213.html

израиль

египет

катар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, египет, катар, биньямин нетаньяху