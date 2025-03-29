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ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе - РИА Новости, 29.03.2025
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22:01 29.03.2025 (обновлено: 22:06 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/peremirie-2008179980.html
ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе
ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе - РИА Новости, 29.03.2025
ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенное два дня назад посредниками в лице Египта и Катара новое предложение о перемирии в палестинском секторе... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:01:00+03:00
2025-03-29T22:06:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
египет
катар
биньямин нетаньяху
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ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенное два дня назад посредниками в лице Египта и Катара новое предложение о перемирии в палестинском секторе Газа, заявил в Telegram-канале ХАМАС лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя."Два дня назад мы получили предложение от братьев-посредников из Египта и Катара и отнеслись к нему положительно, согласившись на него", - сообщил аль-Хайя, выразив надежду, что Израиль "не нарушит предложение, которое было получено от посредников".Ранее в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильская сторона передала посредникам согласованный с позицией США встречный вариант предложения по перемирию в секторе Газа.Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" написала, что ХАМАС согласилось на предложение посредников на 50-дневное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение и передачу пяти израильских заложников, живых и их тел.
https://ria.ru/20250329/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, египет, катар, биньямин нетаньяху
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Египет, Катар, Биньямин Нетаньяху
ХАМАС согласилось на новое предложение о перемирии в Газе

ХАМАС согласилось на выдвинутое 2 дня назад новое предложение о перемирии в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа . Архивное фото
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ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенное два дня назад посредниками в лице Египта и Катара новое предложение о перемирии в палестинском секторе Газа, заявил в Telegram-канале ХАМАС лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.
«
"Два дня назад мы получили предложение от братьев-посредников из Египта и Катара и отнеслись к нему положительно, согласившись на него", - сообщил аль-Хайя, выразив надежду, что Израиль "не нарушит предложение, которое было получено от посредников".
Ранее в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что израильская сторона передала посредникам согласованный с позицией США встречный вариант предложения по перемирию в секторе Газа.
Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" написала, что ХАМАС согласилось на предложение посредников на 50-дневное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение и передачу пяти израильских заложников, живых и их тел.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильЕгипетКатарБиньямин Нетаньяху
 
 
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