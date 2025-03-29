https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США

"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США - РИА Новости, 29.03.2025

"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США

Украина и США всухую проиграли в прошедших в Саудовской Аравии переговорах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:27:00+03:00

2025-03-29T11:27:00+03:00

2025-03-29T13:48:00+03:00

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стив уиткофф

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина и США всухую проиграли в прошедших в Саудовской Аравии переговорах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в эфире радио "НВ"."Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота", — сказал Елисеев.Экс-дипломат посетовал, что Киев не смог в результате переговоров с представителями Штатов добиться более благоприятных условий для своей страны.В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачницей в мирном процессе по завершению боевых действий.Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2007989460.html

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в мире, украина, россия, сша, константин елисеев, дональд трамп, стив уиткофф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, spectator