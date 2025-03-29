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"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США - РИА Новости, 29.03.2025
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11:27 29.03.2025 (обновлено: 13:48 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США
"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США - РИА Новости, 29.03.2025
"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США
Украина и США всухую проиграли в прошедших в Саудовской Аравии переговорах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:27:00+03:00
2025-03-29T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина и США всухую проиграли в прошедших в Саудовской Аравии переговорах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в эфире радио "НВ".&quot;Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота&quot;, — сказал Елисеев.Экс-дипломат посетовал, что Киев не смог в результате переговоров с представителями Штатов добиться более благоприятных условий для своей страны.В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачницей в мирном процессе по завершению боевых действий.Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html
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в мире, украина, россия, сша, константин елисеев, дональд трамп, стив уиткофф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, spectator
В мире, Украина, Россия, США, Константин Елисеев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Spectator
"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США

Экс-посол Елисеев: Украина и США всухую проиграли на переговорах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина и США всухую проиграли в прошедших в Саудовской Аравии переговорах, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев в эфире радио "НВ".
«

"Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота", — сказал Елисеев.

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Экс-дипломат посетовал, что Киев не смог в результате переговоров с представителями Штатов добиться более благоприятных условий для своей страны.
В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачницей в мирном процессе по завершению боевых действий.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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В миреУкраинаРоссияСШАКонстантин ЕлисеевДональд ТрампСтив УиткоффФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссельхозбанкSpectator
 
 
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