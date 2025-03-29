https://ria.ru/20250329/panov-2008139943.html

В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО

В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025

В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО

Погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями, передает... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:43:00+03:00

2025-03-29T15:43:00+03:00

2025-03-29T16:34:00+03:00

нижегородская область

россия

нижний новгород

сергей смирнов

глеб никитин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008147663_0:153:3088:1890_1920x0_80_0_0_8de852bc028c1d3edba3dcbfd3ee0d34.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости. Погибшего оператора отпели в Сормовском храме Всех святых. На церемонии присутствовали более сотни человек - родных, знакомых и коллег Андрея Панова. Он начинал карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде, работал на местных телекомпаниях "Волга" и "Кремль", освещал работу нижегородского футбольного клуба. По словам друзей и знакомых, Панов был очень добрым, отзывчивым и веселым, стойким и отважным человеком. Начав работать на "Звезде", не раз ездил в командировки в "горячие точки". Он регулярно бывал на передовой в зоне СВО, жил в одних окопах с бойцами и сам собирался подписать контракт как оператор БПЛА. Заместитель военного комиссара Нижегородской области Сергей Смирнов поблагодарил маму Панова "за сына, который рассказывал правду о том, как воюют наши защитники Отечества на СВО", подчеркнув, что тот показал пример стойкости и любви к родине. Панова похоронили на Новосормовском кладбище рядом с отцом. Церемония прошла с воинскими почестями - бойцы нижегородской 96-й бригады разведки трижды выстрелили в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России. На церемонии прощания присутствовали представители правительства Нижегородской области. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал помочь семье погибшего оператора. У него осталась пожилая мама и сын-школьник. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250329/svo-2008122103.html

https://ria.ru/20250324/oon-2007073453.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, россия, нижний новгород, сергей смирнов, глеб никитин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, происшествия