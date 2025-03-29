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В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025
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15:43 29.03.2025 (обновлено: 16:34 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/panov-2008139943.html
В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО
В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025
В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО
Погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями, передает... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:43:00+03:00
2025-03-29T16:34:00+03:00
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нижний новгород
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вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости. Погибшего оператора отпели в Сормовском храме Всех святых. На церемонии присутствовали более сотни человек - родных, знакомых и коллег Андрея Панова. Он начинал карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде, работал на местных телекомпаниях "Волга" и "Кремль", освещал работу нижегородского футбольного клуба. По словам друзей и знакомых, Панов был очень добрым, отзывчивым и веселым, стойким и отважным человеком. Начав работать на "Звезде", не раз ездил в командировки в "горячие точки". Он регулярно бывал на передовой в зоне СВО, жил в одних окопах с бойцами и сам собирался подписать контракт как оператор БПЛА. Заместитель военного комиссара Нижегородской области Сергей Смирнов поблагодарил маму Панова "за сына, который рассказывал правду о том, как воюют наши защитники Отечества на СВО", подчеркнув, что тот показал пример стойкости и любви к родине. Панова похоронили на Новосормовском кладбище рядом с отцом. Церемония прошла с воинскими почестями - бойцы нижегородской 96-й бригады разведки трижды выстрелили в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России. На церемонии прощания присутствовали представители правительства Нижегородской области. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал помочь семье погибшего оператора. У него осталась пожилая мама и сын-школьник. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
https://ria.ru/20250329/svo-2008122103.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород, сергей смирнов, глеб никитин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, происшествия
Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Сергей Смирнов, Глеб Никитин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Нижнем Новгороде похоронили оператора Панова, погибшего в зоне СВО

В Нижнем Новгороде похоронили оператора "Звезды" Панова, погибшего в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПортрет оператора Андрея Панова в здании телеканала "Звезда" в Москве
Портрет оператора Андрея Панова в здании телеканала Звезда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Портрет оператора Андрея Панова в здании телеканала "Звезда" в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости.
Погибшего оператора отпели в Сормовском храме Всех святых. На церемонии присутствовали более сотни человек - родных, знакомых и коллег Андрея Панова. Он начинал карьеру телеоператора в Нижнем Новгороде, работал на местных телекомпаниях "Волга" и "Кремль", освещал работу нижегородского футбольного клуба. По словам друзей и знакомых, Панов был очень добрым, отзывчивым и веселым, стойким и отважным человеком. Начав работать на "Звезде", не раз ездил в командировки в "горячие точки". Он регулярно бывал на передовой в зоне СВО, жил в одних окопах с бойцами и сам собирался подписать контракт как оператор БПЛА.
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала Звезда Андреем Пановым - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина
Вчера, 13:52
Заместитель военного комиссара Нижегородской области Сергей Смирнов поблагодарил маму Панова "за сына, который рассказывал правду о том, как воюют наши защитники Отечества на СВО", подчеркнув, что тот показал пример стойкости и любви к родине.
Панова похоронили на Новосормовском кладбище рядом с отцом. Церемония прошла с воинскими почестями - бойцы нижегородской 96-й бригады разведки трижды выстрелили в воздух у могилы, военный оркестр исполнил гимн России.
На церемонии прощания присутствовали представители правительства Нижегородской области. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал помочь семье погибшего оператора. У него осталась пожилая мама и сын-школьник.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В офисе генсека ООН прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
24 марта, 23:22
 
Нижегородская областьРоссияНижний НовгородСергей СмирновГлеб НикитинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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