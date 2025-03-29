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В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 29.03.2025
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20:39 29.03.2025 (обновлено: 21:12 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/nalog-2008174628.html
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 29.03.2025
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, их список опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 29.03.2025
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россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, их список опубликован на сайте ведомства.Речь идет об автомобилях средней стоимостью выше десяти миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2025 год транспортный налог с повышающим коэффициентом.В новом перечне значатся 303 модели стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет и 252 автомобиля не старше 20 лет с ценником выше 15 миллионов рублей.В этом году список наряду с традиционно присутствующими в нем моделями Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz пополнился такими китайскими брендами, как Aito, Seres, Tank, Voyah, Zeekr.Транспортный налог обязаны уплачивать все владельцы авто. Он рассчитывается на основе налоговой базы (мощность двигателя в л. с.), налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации машины, и периода владения транспортным средством.Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с 2022 года повысили с трех до десяти миллионов рублей.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг добавил китайские машины в перечень облагаемых налогом на роскошь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСуперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder
Суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, их список опубликован на сайте ведомства.
Речь идет об автомобилях средней стоимостью выше десяти миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2025 год транспортный налог с повышающим коэффициентом.
В новом перечне значатся 303 модели стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет и 252 автомобиля не старше 20 лет с ценником выше 15 миллионов рублей.
В этом году список наряду с традиционно присутствующими в нем моделями Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz пополнился такими китайскими брендами, как Aito, Seres, Tank, Voyah, Zeekr.
Транспортный налог обязаны уплачивать все владельцы авто. Он рассчитывается на основе налоговой базы (мощность двигателя в л. с.), налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации машины, и периода владения транспортным средством.
Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с 2022 года повысили с трех до десяти миллионов рублей.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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