https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми

Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:09:00+03:00

2025-03-29T17:09:00+03:00

2025-03-29T21:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай. "В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина. Он уточнил, что иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.Российские войска освободили Лебедевку в Курской области 9 марта, а Плехово — 11 декабря 2024 года.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html

курская область

россия

суджа

украина

грузия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали" Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали. 2025-03-29T17:09 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, украина, грузия, польша