https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:09:00+03:00
2025-03-29T17:09:00+03:00
2025-03-29T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай. "В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина. Он уточнил, что иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.Российские войска освободили Лебедевку в Курской области 9 марта, а Плехово — 11 декабря 2024 года.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html
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курская область
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Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали"
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали.
2025-03-29T17:09
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Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Житель Суджи рассказал, как наемники из Грузии и Польши издевались над людьми