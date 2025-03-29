Рейтинг@Mail.ru
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 29.03.2025 (обновлено: 21:03 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:09:00+03:00
2025-03-29T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008154459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1496973a9946419d0edcf47fca57335.jpg
ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай. "В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина. Он уточнил, что иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.Российские войска освободили Лебедевку в Курской области 9 марта, а Плехово — 11 декабря 2024 года.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250329/vs-2008145436.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008140155.html
https://ria.ru/20250329/vsu-2008135708.html
курская область
россия
суджа
украина
грузия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали"
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали.
2025-03-29T17:09
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008154459_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_22c65b5bfad172126a0fe82759c04f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, украина, грузия, польша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Грузия, Польша
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми

Житель Суджи рассказал, как наемники из Грузии и Польши издевались над людьми

Читать ria.ru в
Дзен
ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай.
"В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина.
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали российских бойцов
Вчера, 16:23
Он уточнил, что иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.
Российские войска освободили Лебедевку в Курской области 9 марта, а Плехово — 11 декабря 2024 года.
Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВСУ цепляются в Гуево за каждый подвал, заявил доброволец "Анвара"
Вчера, 15:46
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФУкраинаГрузияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала