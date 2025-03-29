В Мьянму прибыли два самолета МЧС России со спасателями

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщила пресс-служба ведомства."Более 100 российских спасателей прибыли в Республику Союз Мьянма для оказания помощи. Два самолёта МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в сводный отряд МЧС России вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Также в составе группировки кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства."Спасатели привезли с собой необходимое оборудование и инструменты, предназначенные для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры", - добавили в МЧС.Кроме того, отряд спасателей "Центроспас", аттестованный по методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщила пресс-служба ведомства.
"Более 100 российских спасателей прибыли в Республику Союз Мьянма для оказания помощи. Два самолёта МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в сводный отряд МЧС России вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Также в составе группировки кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.
"Спасатели привезли с собой необходимое оборудование и инструменты, предназначенные для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры", - добавили в МЧС.
Кроме того, отряд спасателей "Центроспас", аттестованный по методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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