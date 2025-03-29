Землетрясение в Мьянме повредило подземные нефтепроводы

ДЖАКАРТА, 29 мар – РИА Новости. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей."Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении.Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
ДЖАКАРТА, 29 мар – РИА Новости. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей.
"Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
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