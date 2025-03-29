https://ria.ru/20250329/myanma-2008133876.html

Землетрясение в Мьянме повредило подземные нефтепроводы

Землетрясение в Мьянме повредило подземные нефтепроводы - РИА Новости, 29.03.2025

Землетрясение в Мьянме повредило подземные нефтепроводы

Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:56:00+03:00

2025-03-29T14:56:00+03:00

2025-03-29T15:07:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 29 мар – РИА Новости. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей."Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении.Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде