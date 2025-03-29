https://ria.ru/20250329/myanma-2008084337.html

Столица Мьянмы осталась без электричества после землетрясения

Столица Мьянмы осталась без электричества после землетрясения - РИА Новости, 29.03.2025

Столица Мьянмы осталась без электричества после землетрясения

В столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо не работает интернет и электричество, для поиска людей власти используют крупную спецтехнику, передает корреспондент... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:51:00+03:00

2025-03-29T08:51:00+03:00

2025-03-29T08:59:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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НЕЙПЬИДО, 29 мар – РИА Новости. В столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо не работает интернет и электричество, для поиска людей власти используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сегодня столичные власти подключили крупную спецтехнику для поиска людей, которые все еще могут находиться под завалами. Спасатели помогают выжившим, но многих находят уже погибшими.По словам местных жителей, землетрясение привело к многочисленным жертвам и травмам, людям необходима чрезвычайная помощь и помощь в восстановлении.В Нейпьидо сейчас не работает интернет и электричество. Власти продолжают работы по восстановлению.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.

https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008082329.html

мьянма

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В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-29T08:51 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде