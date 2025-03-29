https://ria.ru/20250329/myanma-2008078021.html

Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек - РИА Новости, 29.03.2025

Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, еще 1670 человек получили травмы, говорится в официальном... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T06:37:00+03:00

2025-03-29T06:37:00+03:00

2025-03-29T07:46:00+03:00

в мире

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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, еще 1670 человек получили травмы, говорится в официальном заявлении правительства страны по итогам визита премьер-министра Мин Аун Хлайна в наиболее пострадавший регион.Накануне сообщалось о 144 погибших."Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме увеличилось до 694 человек, 1670 человек ранены", — говорится в заявлении.Премьер также поручил правительству и властям районов, пострадавших от землетрясения, провести поисково-спасательные операции и принять другие необходимых меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html

https://ria.ru/20250328/venesuela-2008052945.html

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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, россия, бангкок, китай, мин аун хлайн