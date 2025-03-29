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Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек - РИА Новости, 29.03.2025
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06:37 29.03.2025 (обновлено: 07:46 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/myanma-2008078021.html
Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек
Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек - РИА Новости, 29.03.2025
Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек
Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, еще 1670 человек получили травмы, говорится в официальном... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:37:00+03:00
2025-03-29T07:46:00+03:00
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, еще 1670 человек получили травмы, говорится в официальном заявлении правительства страны по итогам визита премьер-министра Мин Аун Хлайна в наиболее пострадавший регион.Накануне сообщалось о 144 погибших."Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме увеличилось до 694 человек, 1670 человек ранены", — говорится в заявлении.Премьер также поручил правительству и властям районов, пострадавших от землетрясения, провести поисково-спасательные операции и принять другие необходимых меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, россия, бангкок, китай, мин аун хлайн
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Россия, Бангкок, Китай, Мин Аун Хлайн
Число погибших после землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек

© AP Photo / Aung Shine OoПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, еще 1670 человек получили травмы, говорится в официальном заявлении правительства страны по итогам визита премьер-министра Мин Аун Хлайна в наиболее пострадавший регион.
Накануне сообщалось о 144 погибших.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 21:58
«
"Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме увеличилось до 694 человек, 1670 человек ранены", — говорится в заявлении.
Премьер также поручил правительству и властям районов, пострадавших от землетрясения, провести поисково-спасательные операции и принять другие необходимых меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ситуация в Мьянме и Таиланде

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для поисково-спасательных операций для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам
Вчера, 21:58
 
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