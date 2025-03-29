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В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме
В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме
Пятилетняя девочка утонула в водоеме близ частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы, сообщила столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пятилетняя девочка утонула в водоеме близ частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. "Сегодня около частного домовладения на Новосходненском шоссе пятилетняя девочка упала в водоем. Малолетняя скончалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что родители девочки находились в гостях у хозяев дома, а девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть. "Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальный проверки на контроле в Головинской межрайонной прокуратуре", - добавило ведомство.
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме
На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома