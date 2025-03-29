https://ria.ru/20250329/moskva-2008180167.html

В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме

В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме - РИА Новости, 29.03.2025

В Москве пятилетняя девочка утонула в водоеме

Пятилетняя девочка утонула в водоеме близ частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы, сообщила столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T22:05:00+03:00

2025-03-29T22:05:00+03:00

2025-03-29T22:05:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пятилетняя девочка утонула в водоеме близ частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. "Сегодня около частного домовладения на Новосходненском шоссе пятилетняя девочка упала в водоем. Малолетняя скончалась", - говорится в сообщении. Уточняется, что родители девочки находились в гостях у хозяев дома, а девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть. "Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальный проверки на контроле в Головинской межрайонной прокуратуре", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250329/rybaki-2008177022.html

https://ria.ru/20250328/adygeya-2008059040.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия