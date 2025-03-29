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В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение - РИА Новости, 29.03.2025
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Религия
 
02:05 29.03.2025 (обновлено: 12:18 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/moskva-2008070593.html
В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение
В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение - РИА Новости, 29.03.2025
В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение
Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:05:00+03:00
2025-03-29T12:18:00+03:00
религия
общество
москва
кутузовский проспект
отрадное
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, а также наземного транспорта. Вечером 28 февраля у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта. Как сообщал столичный департамент транспорта, с 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 воскресенья перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. Кроме того, в субботу с 00.01 и до окончания мероприятий в некоторых местах запрещена парковка, ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков. Также утром в воскресенье изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. С 5.45 они будут работать только на выход и пересадку. Изменится режим работы наземного городского транспорта: в субботу с 23.20 до конца мероприятия в воскресенье автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро "Ломоносовский проспект". Автобусы №103 и 464 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы №130 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус №260 - в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты меняться не будут. В воскресенье с 6.00 до 10.00 автобусы №292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 3.30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и №803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут №598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро "Отрадное".
https://ria.ru/20250326/noch-2007471024.html
https://ria.ru/20250320/bashkiriya-2006092297.html
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москва
кутузовский проспект
отрадное
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общество, москва, кутузовский проспект, отрадное
Религия, Общество, Москва, Кутузовский проспект, Отрадное
В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение

В ряде районов Москвы перекроют движение из-за проведения Ураза-байрама

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, а также наземного транспорта.
Вечером 28 февраля у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта.
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Как сообщал столичный департамент транспорта, с 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 воскресенья перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской.
Кроме того, в субботу с 00.01 и до окончания мероприятий в некоторых местах запрещена парковка, ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков.
Также утром в воскресенье изменится режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. С 5.45 они будут работать только на выход и пересадку.
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Изменится режим работы наземного городского транспорта: в субботу с 23.20 до конца мероприятия в воскресенье автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро "Ломоносовский проспект". Автобусы №103 и 464 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы №130 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус №260 - в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты меняться не будут.
В воскресенье с 6.00 до 10.00 автобусы №292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 3.30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и №803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут №598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро "Отрадное".
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12:09
 
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