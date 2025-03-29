https://ria.ru/20250329/moshenniki-2008079405.html

Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных

Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных - РИА Новости, 29.03.2025

Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных

Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:07:00+03:00

2025-03-29T07:07:00+03:00

2025-03-29T07:09:00+03:00

сергей кузьменко

роскачество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества. Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации. Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве. "Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кузьменко, роскачество