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Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных - РИА Новости, 29.03.2025
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07:07 29.03.2025 (обновлено: 07:09 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/moshenniki-2008079405.html
Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных
Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных - РИА Новости, 29.03.2025
Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных
Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:07:00+03:00
2025-03-29T07:09:00+03:00
сергей кузьменко
роскачество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества. Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации. Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве. "Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html
https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html
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сергей кузьменко, роскачество
Сергей Кузьменко, Роскачество
Роскачество раскрыло схему мошенников с угрозами изъять домашних животных

Роскачество: мошенники вымогают деньги, угрожая изъять домашних животных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мошенники стали чаще звонить россиянам
24 марта, 04:41
Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации.
Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве.
"Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.
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19 марта, 06:03
 
Сергей КузьменкоРоскачество
 
 
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