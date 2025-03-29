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Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей - РИА Новости, 30.03.2025
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23:59 29.03.2025 (обновлено: 00:00 30.03.2025)
https://ria.ru/20250329/mjanma-2008189562.html
Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей
Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей - РИА Новости, 30.03.2025
Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей
Более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшее время туда... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-29T23:59:00+03:00
2025-03-30T00:00:00+03:00
в мире
мьянма
белоруссия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оон
землетрясение в мьянме и таиланде
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшее время туда вылетит и вторая группа, сообщил глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский. Ранее в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщала, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Всего в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ отправятся 66 спасателей спецотряда МЧС, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. В субботу вечером военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии со спасателями на борту вылетел с аэродрома "Мачулищи" в Новосибирск, где произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее предстоит перелет непосредственно в столицу Мьянмы. "Мы отправляем первую часть отряда - 33 человека, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимую экипировку и оборудование для оказания помощи людям, которые попали в беду. В ближайшее время будет отправлена вторая группа отряда. И третий этап - это отправка гуманитарной помощи", - приводит пресс-служба МЧС слова Синявского в Telegram-канале министерства. Министр подчеркнул, что отряд готов выполнять задачи по поиску и спасению людей, имеет практический опыт работы в условиях землетрясения в Турции в 2023 году. Руководитель ведомства обратил особое внимание на то, что будет организовано взаимодействие с участниками международного чрезвычайного гуманитарного реагирования. В эфире телеканала "Беларусь 1" Синявский рассказал, что по прибытии белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам по поиску и спасению. Под эгидой международной консультативной группы ООН по поиску и спасению будет функционировать координационный штаб, который определит участки местности и работы, которые будут выполнять белорусские спасатели. В эфире телеканала прозвучала информация, что вторая группа белорусских спасателей прибудет в Мьянму в начале следующей недели, ориентировочно, в понедельник или во вторник. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890173.html
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в мире, мьянма, белоруссия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Белоруссия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ООН, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей

Более 30 белорусских спасателей отправились в Мьянму в составе первой группы

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшее время туда вылетит и вторая группа, сообщил глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский.
Ранее в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщала, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Всего в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ отправятся 66 спасателей спецотряда МЧС, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. В субботу вечером военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии со спасателями на борту вылетел с аэродрома "Мачулищи" в Новосибирск, где произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее предстоит перелет непосредственно в столицу Мьянмы.
Землетрясение в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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"Мы отправляем первую часть отряда - 33 человека, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимую экипировку и оборудование для оказания помощи людям, которые попали в беду. В ближайшее время будет отправлена вторая группа отряда. И третий этап - это отправка гуманитарной помощи", - приводит пресс-служба МЧС слова Синявского в Telegram-канале министерства.
Министр подчеркнул, что отряд готов выполнять задачи по поиску и спасению людей, имеет практический опыт работы в условиях землетрясения в Турции в 2023 году. Руководитель ведомства обратил особое внимание на то, что будет организовано взаимодействие с участниками международного чрезвычайного гуманитарного реагирования.
В эфире телеканала "Беларусь 1" Синявский рассказал, что по прибытии белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам по поиску и спасению. Под эгидой международной консультативной группы ООН по поиску и спасению будет функционировать координационный штаб, который определит участки местности и работы, которые будут выполнять белорусские спасатели. В эфире телеканала прозвучала информация, что вторая группа белорусских спасателей прибудет в Мьянму в начале следующей недели, ориентировочно, в понедельник или во вторник.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаБелоруссияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ООНЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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