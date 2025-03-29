https://ria.ru/20250329/mjanma-2008189562.html

Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей

Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей - РИА Новости, 30.03.2025

Белоруссия отправит в Мьянму вторую группу спасателей

Более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшее время туда... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-29T23:59:00+03:00

2025-03-29T23:59:00+03:00

2025-03-30T00:00:00+03:00

в мире

мьянма

белоруссия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оон

землетрясение в мьянме и таиланде

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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Более 30 белорусских спасателей направились в Мьянму в составе первой группы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, в ближайшее время туда вылетит и вторая группа, сообщил глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский. Ранее в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщала, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Всего в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ отправятся 66 спасателей спецотряда МЧС, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. В субботу вечером военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии со спасателями на борту вылетел с аэродрома "Мачулищи" в Новосибирск, где произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее предстоит перелет непосредственно в столицу Мьянмы. "Мы отправляем первую часть отряда - 33 человека, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимую экипировку и оборудование для оказания помощи людям, которые попали в беду. В ближайшее время будет отправлена вторая группа отряда. И третий этап - это отправка гуманитарной помощи", - приводит пресс-служба МЧС слова Синявского в Telegram-канале министерства. Министр подчеркнул, что отряд готов выполнять задачи по поиску и спасению людей, имеет практический опыт работы в условиях землетрясения в Турции в 2023 году. Руководитель ведомства обратил особое внимание на то, что будет организовано взаимодействие с участниками международного чрезвычайного гуманитарного реагирования. В эфире телеканала "Беларусь 1" Синявский рассказал, что по прибытии белорусские специалисты развернут автономный лагерь и приступят к работам по поиску и спасению. Под эгидой международной консультативной группы ООН по поиску и спасению будет функционировать координационный штаб, который определит участки местности и работы, которые будут выполнять белорусские спасатели. В эфире телеканала прозвучала информация, что вторая группа белорусских спасателей прибудет в Мьянму в начале следующей недели, ориентировочно, в понедельник или во вторник. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, белоруссия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, землетрясение в мьянме и таиланде