Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей
Спасатели Белоруссии вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в этой стране, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Ранее в субботу, пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. По поручению главы белорусского государства республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС подготовился убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ. Вылет запланирован на вечер субботы. Всего в место назначения отправятся 66 спасателей, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием.
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"На аэродроме "Мачулищи" готовится к отправке военно-транспортный самолет министерства обороны Республики Беларусь в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Отправку борта контролирует командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Там приводится комментарий Лукьяновича, который сообщил, что сначала рейс отправляется в Новосибирск, там произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее - перелет непосредственно в столицу Мьянмы.
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"По поручению главы государства будет оказана помощь Республике Союзу Мьянме. И это закономерно, потому что сейчас идет активное развитие взаимодействия между двумя странами и ведомствами. Мы стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в момент землетрясения находилась в столице, в городе Нейпьидо, непосредственно в эпицентре землетрясения. Мы на себе ощутили удар стихии и своими глазами увидели те катастрофические последствия землетрясения", - сказал он.
Лукьянович пояснил, что помощь будет оказана по нескольким направлениям. "Первым рейсом мы перевозим отряд МЧС "ЗУБР" с техникой. Последующие рейсы будут с гуманитарной помощью. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны готовы к выполнению задач", - сказал он. Лукьянович подчеркнул, что экипажи и техника подготовлены. Несмотря на географическую удаленность — около 9 тысяч километров, - время в полете составит около 12 часов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.