https://ria.ru/20250329/mjanma-2008181012.html

Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей

Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей - РИА Новости, 29.03.2025

Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей

Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T22:17:00+03:00

2025-03-29T22:17:00+03:00

2025-03-29T22:17:00+03:00

в мире

здоровье - общество

мьянма

белоруссия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в этой стране, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. Ранее в субботу, пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. По поручению главы белорусского государства республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС подготовился убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ. Вылет запланирован на вечер субботы. Всего в место назначения отправятся 66 спасателей, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. "На аэродроме "Мачулищи" готовится к отправке военно-транспортный самолет министерства обороны Республики Беларусь в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Отправку борта контролирует командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства. Там приводится комментарий Лукьяновича, который сообщил, что сначала рейс отправляется в Новосибирск, там произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее - перелет непосредственно в столицу Мьянмы. "По поручению главы государства будет оказана помощь Республике Союзу Мьянме. И это закономерно, потому что сейчас идет активное развитие взаимодействия между двумя странами и ведомствами. Мы стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в момент землетрясения находилась в столице, в городе Нейпьидо, непосредственно в эпицентре землетрясения. Мы на себе ощутили удар стихии и своими глазами увидели те катастрофические последствия землетрясения", - сказал он. Лукьянович пояснил, что помощь будет оказана по нескольким направлениям. "Первым рейсом мы перевозим отряд МЧС "ЗУБР" с техникой. Последующие рейсы будут с гуманитарной помощью. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны готовы к выполнению задач", - сказал он. Лукьянович подчеркнул, что экипажи и техника подготовлены. Несмотря на географическую удаленность — около 9 тысяч километров, - время в полете составит около 12 часов. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-29T22:17 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, мьянма, белоруссия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде