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Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей - РИА Новости, 29.03.2025
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22:17 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/mjanma-2008181012.html
Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей
Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей - РИА Новости, 29.03.2025
Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей
Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:17:00+03:00
2025-03-29T22:17:00+03:00
в мире
здоровье - общество
мьянма
белоруссия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955774_0:16:854:496_1920x0_80_0_0_05175ed934513dc641bd51e6fe1e417d.jpg
МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в этой стране, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. Ранее в субботу, пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. По поручению главы белорусского государства республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС подготовился убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ. Вылет запланирован на вечер субботы. Всего в место назначения отправятся 66 спасателей, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием. "На аэродроме "Мачулищи" готовится к отправке военно-транспортный самолет министерства обороны Республики Беларусь в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Отправку борта контролирует командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства. Там приводится комментарий Лукьяновича, который сообщил, что сначала рейс отправляется в Новосибирск, там произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее - перелет непосредственно в столицу Мьянмы. "По поручению главы государства будет оказана помощь Республике Союзу Мьянме. И это закономерно, потому что сейчас идет активное развитие взаимодействия между двумя странами и ведомствами. Мы стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в момент землетрясения находилась в столице, в городе Нейпьидо, непосредственно в эпицентре землетрясения. Мы на себе ощутили удар стихии и своими глазами увидели те катастрофические последствия землетрясения", - сказал он. Лукьянович пояснил, что помощь будет оказана по нескольким направлениям. "Первым рейсом мы перевозим отряд МЧС "ЗУБР" с техникой. Последующие рейсы будут с гуманитарной помощью. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны готовы к выполнению задач", - сказал он. Лукьянович подчеркнул, что экипажи и техника подготовлены. Несмотря на географическую удаленность — около 9 тысяч километров, - время в полете составит около 12 часов. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890173.html
мьянма
белоруссия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
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РИА Новости
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96
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в мире, здоровье - общество, мьянма, белоруссия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Здоровье - Общество, Мьянма, Белоруссия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Белоруссия направила в Мьянму отряд спасателей

Спасатели Белоруссии вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Военно-транспортный самолет министерства обороны Белоруссии направляется в Мьянму для доставки спецотряда белорусского МЧС с целью оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в этой стране, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Ранее в субботу, пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. По поручению главы белорусского государства республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС подготовился убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательный и других неотложных работ. Вылет запланирован на вечер субботы. Всего в место назначения отправятся 66 спасателей, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме
28 марта, 11:43
«
"На аэродроме "Мачулищи" готовится к отправке военно-транспортный самолет министерства обороны Республики Беларусь в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Отправку борта контролирует командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Там приводится комментарий Лукьяновича, который сообщил, что сначала рейс отправляется в Новосибирск, там произойдет дозаправка и таможенные процедуры, далее - перелет непосредственно в столицу Мьянмы.
«
"По поручению главы государства будет оказана помощь Республике Союзу Мьянме. И это закономерно, потому что сейчас идет активное развитие взаимодействия между двумя странами и ведомствами. Мы стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в момент землетрясения находилась в столице, в городе Нейпьидо, непосредственно в эпицентре землетрясения. Мы на себе ощутили удар стихии и своими глазами увидели те катастрофические последствия землетрясения", - сказал он.
Лукьянович пояснил, что помощь будет оказана по нескольким направлениям. "Первым рейсом мы перевозим отряд МЧС "ЗУБР" с техникой. Последующие рейсы будут с гуманитарной помощью. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны готовы к выполнению задач", - сказал он. Лукьянович подчеркнул, что экипажи и техника подготовлены. Несмотря на географическую удаленность — около 9 тысяч километров, - время в полете составит около 12 часов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Землетрясение в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Делегация минобороны Белоруссии не пострадала при землетрясении в Мьянме
28 марта, 11:20
 
В миреЗдоровье - ОбществоМьянмаБелоруссияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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