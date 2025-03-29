https://ria.ru/20250329/mjanma-2008147329.html

Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф

Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф - РИА Новости, 29.03.2025

Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф

Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:30:00+03:00

2025-03-29T16:30:00+03:00

2025-03-29T16:31:00+03:00

в мире

мьянма

алексей кузнецов

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В составе бригады врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом, экипированы всем необходимым. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, алексей кузнецов, землетрясение в мьянме и таиланде