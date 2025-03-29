Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф
Врачи ФЦМК направлены в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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"В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В составе бригады врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом, экипированы всем необходимым.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
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