Рейтинг@Mail.ru
Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 29.03.2025 (обновлено: 16:31 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/mjanma-2008147329.html
Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф
Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф - РИА Новости, 29.03.2025
Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф
Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:30:00+03:00
2025-03-29T16:31:00+03:00
в мире
мьянма
алексей кузнецов
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955817_180:0:1620:810_1920x0_80_0_0_afef78c64bbf3a98f31d2eef285c45d0.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В составе бригады врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом, экипированы всем необходимым. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955817_360:0:1440:810_1920x0_80_0_0_20950a8b9b4a6e46314c27e2d3426e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, алексей кузнецов, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Алексей Кузнецов, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Минздрав направил в Мьянму бригаду медиков центра медицины катастроф

Врачи ФЦМК направлены в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В составе бригады врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом, экипированы всем необходимым.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мьянма объявила о срочном сборе донорской крови
28 марта, 13:02
 
В миреМьянмаАлексей КузнецовЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала