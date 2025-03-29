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Полиция опровергла информацию о 2,2 миллиона участников митинга в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2025
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23:28 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/miting-2008187378.html
Полиция опровергла информацию о 2,2 миллиона участников митинга в Стамбуле
Полиция опровергла информацию о 2,2 миллиона участников митинга в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2025
Полиция опровергла информацию о 2,2 миллиона участников митинга в Стамбуле
Турецкое управление полиции опровергло заявления лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) об участии 2,2 миллионов граждан в митинге в Стамбуле РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:28:00+03:00
2025-03-29T23:28:00+03:00
в мире
стамбул
турция
экрем имамоглу
мухаррем индже
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Турецкое управление полиции опровергло заявления лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) об участии 2,2 миллионов граждан в митинге в Стамбуле в субботу, по данным ведомства, участие в акции приняли 150 тысяч человек. В субботу CHP впервые провела масштабный митинг не на привычной площади Сарачхане в центре Стамбула, а в районе Малтепе в азиатской части города вдалеке от центра. Озель на митинге выразил поддержку арестованному мэру Стамбула Экрему Имамоглу и призвал к проведению досрочных выборов президента. Лидер партии заявил об участии якобы 2,2 миллиона граждан на акции. В общественном транспорте возникли большие толпы из-за митинга, в районе его проведения наблюдалось усиленное присутствие полиции. Партия теперь намерена проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе. Управление привело технические характеристики парка Малтепе - общая его площадь составляет порядка 90 тысяч квадратных метров. "Парк может вместить максимум 450 тысяч человек, если все будут стоять вплотную, а если люди будут стоять комфортно, то парк вместит 90 тысяч граждан. В митинге оппозиции в субботу участвовали 150 тысяч граждан", - цитирует проправительственная газета Yeni Şafak заявление управления. Ведомство также привело данные о других прошедших на данной площадке митингах: самым масштабным стал предвыборный митинг CHP в июне 2018 года, в котором участвовали 280 тысяч человек. Тогда кандидат от партии Мухаррем Индже заявлял, что в митинге участвовали 5 миллионов человек. Озель на митинге также сообщил о начале сбора подписей граждан, требующих проведения досрочных выборов и освобождения Имамоглу, выдвинутого партией кандидатом на выборах. Власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP планирует собрать порядка 28 миллионов подписей - столько голосов получил президент Эрдоган на последних выборах. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил 27 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006710919.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, мухаррем индже
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Мухаррем Индже
Полиция опровергла информацию о 2,2 миллиона участников митинга в Стамбуле

Полиция: митинг оппозиции в Стамбуле собрал 150 тысяч участников, а не 2,2 млн

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Турецкое управление полиции опровергло заявления лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) об участии 2,2 миллионов граждан в митинге в Стамбуле в субботу, по данным ведомства, участие в акции приняли 150 тысяч человек.
В субботу CHP впервые провела масштабный митинг не на привычной площади Сарачхане в центре Стамбула, а в районе Малтепе в азиатской части города вдалеке от центра. Озель на митинге выразил поддержку арестованному мэру Стамбула Экрему Имамоглу и призвал к проведению досрочных выборов президента. Лидер партии заявил об участии якобы 2,2 миллиона граждан на акции. В общественном транспорте возникли большие толпы из-за митинга, в районе его проведения наблюдалось усиленное присутствие полиции. Партия теперь намерена проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию
22 марта, 20:49
Управление привело технические характеристики парка Малтепе - общая его площадь составляет порядка 90 тысяч квадратных метров. "Парк может вместить максимум 450 тысяч человек, если все будут стоять вплотную, а если люди будут стоять комфортно, то парк вместит 90 тысяч граждан. В митинге оппозиции в субботу участвовали 150 тысяч граждан", - цитирует проправительственная газета Yeni Şafak заявление управления.
Ведомство также привело данные о других прошедших на данной площадке митингах: самым масштабным стал предвыборный митинг CHP в июне 2018 года, в котором участвовали 280 тысяч человек. Тогда кандидат от партии Мухаррем Индже заявлял, что в митинге участвовали 5 миллионов человек.
Озель на митинге также сообщил о начале сбора подписей граждан, требующих проведения досрочных выборов и освобождения Имамоглу, выдвинутого партией кандидатом на выборах. Власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP планирует собрать порядка 28 миллионов подписей - столько голосов получил президент Эрдоган на последних выборах.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил 27 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами
22 марта, 17:58
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем ИмамоглуМухаррем Индже
 
 
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