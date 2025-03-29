https://ria.ru/20250329/minoborony-2008081240.html
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2025
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:46:00+03:00
2025-03-29T07:46:00+03:00
2025-03-29T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075828.html
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО ночью сбили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью