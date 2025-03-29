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ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 29.03.2025 (обновлено: 07:49 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/minoborony-2008081240.html
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2025
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:46:00+03:00
2025-03-29T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075828.html
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО ночью сбили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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