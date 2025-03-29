https://ria.ru/20250329/minoborony-2008081240.html

ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2025

ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:46:00+03:00

2025-03-29T07:46:00+03:00

2025-03-29T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075828.html

белгородская область

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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)