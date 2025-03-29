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Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый - РИА Новости, 29.03.2025
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15:11 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/metally-2008136132.html
Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый
Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый - РИА Новости, 29.03.2025
Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый
Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:11:00+03:00
2025-03-29T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые используются для создания постоянных магнитов, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук. Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, таких как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, сообщило министерство коммерции КНР. Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. В конце 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземов. "Китай может сделать это в любой момент, так как в случае редкоземельных элементов КНР - это 80% мирового производства, учитывая производство из импортируемого сырья... Если КНР введет новые ограничения, то скорее всего на те редкоземельные металлы, которые стоят дороже и используются для производства постоянных магнитов (турбины, ветрогенерирующие мощности, электромобили)", - ответил аналитик на вопрос о том, может ли КНР ввести новые экспортные ограничения в отношении редкоземельных металлов на фоне торговой войны между странами. Однако есть альтернативы, которые диверсифицируют данную нишу, хоть они и являются менее крупными игроками на мировом рынке редкоземов: например, Австралия, Мьянма и другие, добавил Якубчук. По словам эксперта, в Китае запасы РЗМ составляют 44 миллиона тонн, в России - 28,5 миллиона, в США - в 1,8 миллиона. Редкоземельные металлы - это 17 элементов периодической таблицы Менделеева, самые дорогие среди них с точки зрения реализации - это самарий, неодим, гольмий, отметил эксперт. Основными редкоземельными металлами, использующимися для создания постоянных магнитов, являются неодим и самарий, сплавы с ними способны работать в широком диапазоне температур (от -60 градусов до +240 градусов) без потери магнитных свойств, следует из материалов "Росатома".
https://ria.ru/20250215/titan-1999073542.html
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китай, сша, австралия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Китай, США, Австралия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый

Ученый Якубчук: Китай может ограничить поставки в США редкоземельных металлов

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые используются для создания постоянных магнитов, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.
Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, таких как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, сообщило министерство коммерции КНР. Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. В конце 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземов.
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"Китай может сделать это в любой момент, так как в случае редкоземельных элементов КНР - это 80% мирового производства, учитывая производство из импортируемого сырья... Если КНР введет новые ограничения, то скорее всего на те редкоземельные металлы, которые стоят дороже и используются для производства постоянных магнитов (турбины, ветрогенерирующие мощности, электромобили)", - ответил аналитик на вопрос о том, может ли КНР ввести новые экспортные ограничения в отношении редкоземельных металлов на фоне торговой войны между странами.
Однако есть альтернативы, которые диверсифицируют данную нишу, хоть они и являются менее крупными игроками на мировом рынке редкоземов: например, Австралия, Мьянма и другие, добавил Якубчук. По словам эксперта, в Китае запасы РЗМ составляют 44 миллиона тонн, в России - 28,5 миллиона, в США - в 1,8 миллиона.
Редкоземельные металлы - это 17 элементов периодической таблицы Менделеева, самые дорогие среди них с точки зрения реализации - это самарий, неодим, гольмий, отметил эксперт.
Основными редкоземельными металлами, использующимися для создания постоянных магнитов, являются неодим и самарий, сплавы с ними способны работать в широком диапазоне температур (от -60 градусов до +240 градусов) без потери магнитных свойств, следует из материалов "Росатома".
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КитайСШААвстралияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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