Китай может ограничить поставки редких металлов в США, считает ученый
Ученый Якубчук: Китай может ограничить поставки в США редкоземельных металлов
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Крупнейший производитель редкоземельных металлов (РЗМ) Китай может ввести в любой момент ограничения на поставки в США ряда более дорогих металлов, которые используются для создания постоянных магнитов, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.
Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении товаров, связанных с рядом редких металлов, таких как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, сообщило министерство коммерции КНР. Экспортерам соответствующих товаров необходимо будет получить разрешение департамента коммерции Госсовета КНР. В конце 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземов.
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"Китай может сделать это в любой момент, так как в случае редкоземельных элементов КНР - это 80% мирового производства, учитывая производство из импортируемого сырья... Если КНР введет новые ограничения, то скорее всего на те редкоземельные металлы, которые стоят дороже и используются для производства постоянных магнитов (турбины, ветрогенерирующие мощности, электромобили)", - ответил аналитик на вопрос о том, может ли КНР ввести новые экспортные ограничения в отношении редкоземельных металлов на фоне торговой войны между странами.
Однако есть альтернативы, которые диверсифицируют данную нишу, хоть они и являются менее крупными игроками на мировом рынке редкоземов: например, Австралия, Мьянма и другие, добавил Якубчук. По словам эксперта, в Китае запасы РЗМ составляют 44 миллиона тонн, в России - 28,5 миллиона, в США - в 1,8 миллиона.
Редкоземельные металлы - это 17 элементов периодической таблицы Менделеева, самые дорогие среди них с точки зрения реализации - это самарий, неодим, гольмий, отметил эксперт.
Основными редкоземельными металлами, использующимися для создания постоянных магнитов, являются неодим и самарий, сплавы с ними способны работать в широком диапазоне температур (от -60 градусов до +240 градусов) без потери магнитных свойств, следует из материалов "Росатома".