https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html

Медведев опроверг заявление генсека ООН о легитимности Зеленского

Медведев опроверг заявление генсека ООН о легитимности Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025

Медведев опроверг заявление генсека ООН о легитимности Зеленского

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который считает власти в Киеве "легитимными" и... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:42:00+03:00

2025-03-29T17:42:00+03:00

2025-03-29T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который считает власти в Киеве "легитимными" и призывает их уважать. Ранее Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении на Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их "легитимными". "На Украине есть законное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь. Это ничтожество (Владимир Зеленский - ред.) нелегитимно", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что люди на Украине гибнут, а страна исчезает. Ранее в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008117688.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, оон, верховная рада украины, в мире