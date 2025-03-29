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Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля - РИА Новости, 29.03.2025
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06:45 29.03.2025 (обновлено: 06:46 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/mchs-2008078306.html
Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля
Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля - РИА Новости, 29.03.2025
Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля
Размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС в России проиндексируют с 1 апреля на 4,5 %, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:45:00+03:00
2025-03-29T06:46:00+03:00
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС в России проиндексируют с 1 апреля на 4,5 %, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим, начиная с 1 апреля текущего года", - приводит пресс-служба ведомства слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Как указано, проиндексируются размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий. "Так, единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости – 78 375, при полной утрате – 156 750. Выплаты родственникам погибших – 1 567 500 рублей. За вред здоровью – от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250310/pensii-2004026245.html
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Размеры финпомощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля

МЧС: размеры помощи пострадавшим в ЧС проиндексируют с 1 апреля на 4,5 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС в России проиндексируют с 1 апреля на 4,5 %, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим, начиная с 1 апреля текущего года", - приводит пресс-служба ведомства слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
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Как указано, проиндексируются размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий.
"Так, единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости – 78 375, при полной утрате – 156 750. Выплаты родственникам погибших – 1 567 500 рублей. За вред здоровью – от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести", - отметили в ведомстве.
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ОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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