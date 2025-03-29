https://ria.ru/20250329/makron-2008078887.html

Журналист рассказал, готовы ли французские солдаты воевать на Украине

Журналист рассказал, готовы ли французские солдаты воевать на Украине - РИА Новости, 29.03.2025

Журналист рассказал, готовы ли французские солдаты воевать на Украине

Отказ французских солдат от участия в конфликте на Украине станет для президента Франции Эмманюэля Макрона сюрпризом, считает французский журналист Фабрис Биор. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T06:58:00+03:00

2025-03-29T06:58:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

кир стармер

вооруженные силы украины

нато

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Отказ французских солдат от участия в конфликте на Украине станет для президента Франции Эмманюэля Макрона сюрпризом, считает французский журналист Фабрис Биор. Биор - французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону РФ. "У меня есть знакомые среди (французских - ред.) военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии", - сказал РИА Новости Фабрис Биор. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008041490.html

https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007855028.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, евросоюз