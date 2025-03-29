https://ria.ru/20250329/maduro-2008071663.html

Мадуро заявил, что в международной торговле царит закон джунглей

Мадуро заявил, что в международной торговле царит закон джунглей - РИА Новости, 29.03.2025

Мадуро заявил, что в международной торговле царит закон джунглей

Авторитет и правила Всемирной торговой организации (ВТО) игнорируются - она смертельно ранена, и в международной торговле царит закон джунглей, заявил президент РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:36:00+03:00

2025-03-29T02:36:00+03:00

2025-03-29T12:43:00+03:00

венесуэла

николас мадуро

всемирная торговая организация (вто)

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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Авторитет и правила Всемирной торговой организации (ВТО) игнорируются - она смертельно ранена, и в международной торговле царит закон джунглей, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "С победой Красной армии над нацистами ровно 80 лет назад было образовано то, что впоследствии стало Всемирной торговой организацией. А вокруг Всемирной торговой организации — все правила торгового сосуществования и уважения между государствами. Сегодня я могу сказать, что Всемирная торговая организация смертельно ранена", - заявил Мадуро, выступая в эфире телеканала VTV. По словам президента, развязанная в мире торгово-экономическая война и действия, направленные на разрушение международного права, регулирующего мировые торгово-экономические отношения, необъяснимы. Все войны последнего тысячелетия, как указал Мадуро, были результатом серьезных противоречий в экономическом контроле над землей и природными ресурсами. Несмотря на это в нынешнюю эпоху, которую можно назвать "великой возможностью для полноценного, суверенного и счастливого существования народов мира", авторитет и правила ВТО были проигнорированы. "Закон джунглей, закон хаоса, мгновенно воцарился в коммерческой жизни планеты", - добавил Мадуро.

https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html

венесуэла

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венесуэла, николас мадуро, всемирная торговая организация (вто)