https://ria.ru/20250329/likvidatsiya-2008077576.html

В США заговорили о ликвидации Зеленского

В США заговорили о ликвидации Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025

В США заговорили о ликвидации Зеленского

Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India & Global Left. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T06:30:00+03:00

2025-03-29T06:30:00+03:00

2025-03-29T06:30:00+03:00

в мире

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скотт риттер

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India & Global Left."Зеленский — проблема, которая должна быть ликвидирована. И я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе. Время Зеленского как президента Украины на этой Земле очень ограничено", — сказал он.Эксперт отметил, что глава киевского режима и Европа стоят на пути урегулирования украинского конфликта. Поэтому американский лидер должен будет в будущем оценить ситуацию и принять политическое решение: либо он выходит из мирного процесса и дает России одержать безоговорочную победу, либо ищет способ заменить Зеленского на более сговорчивого кандидата, с который примет условия завершения войны, добавил Риттер.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с утерей контроля Киевом.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html

https://ria.ru/20250329/braziliya-2008077063.html

https://ria.ru/20250329/konflikt-2008076728.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, скотт риттер