Рейтинг@Mail.ru
В США заговорили о ликвидации Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/likvidatsiya-2008077576.html
В США заговорили о ликвидации Зеленского
В США заговорили о ликвидации Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025
В США заговорили о ликвидации Зеленского
Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India & Global Left. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:30:00+03:00
2025-03-29T06:30:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India &amp; Global Left."Зеленский — проблема, которая должна быть ликвидирована. И я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе. Время Зеленского как президента Украины на этой Земле очень ограничено", — сказал он.Эксперт отметил, что глава киевского режима и Европа стоят на пути урегулирования украинского конфликта. Поэтому американский лидер должен будет в будущем оценить ситуацию и принять политическое решение: либо он выходит из мирного процесса и дает России одержать безоговорочную победу, либо ищет способ заменить Зеленского на более сговорчивого кандидата, с который примет условия завершения войны, добавил Риттер.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с утерей контроля Киевом.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html
https://ria.ru/20250329/braziliya-2008077063.html
https://ria.ru/20250329/konflikt-2008076728.html
https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
В США заговорили о ликвидации Зеленского

Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский так или иначе будет ликвидирован

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India & Global Left.
«
"Зеленский — проблема, которая должна быть ликвидирована. И я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе. Время Зеленского как президента Украины на этой Земле очень ограничено", — сказал он.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Киеве назвали два варианта, оставшихся у Зеленского после слов Путина
00:57
Эксперт отметил, что глава киевского режима и Европа стоят на пути урегулирования украинского конфликта. Поэтому американский лидер должен будет в будущем оценить ситуацию и принять политическое решение: либо он выходит из мирного процесса и дает России одержать безоговорочную победу, либо ищет способ заменить Зеленского на более сговорчивого кандидата, с который примет условия завершения войны, добавил Риттер.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Да Силва "отшил" экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского
06:07
Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с утерей контроля Киевом.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"Не обманывайтесь": в Британии предупредили о катастрофе на Украине
06:04
Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Вчера, 20:34
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала