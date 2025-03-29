Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 190 украинских военных, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отмечается в сообщении.