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В Черном море спасли двух человек - РИА Новости, 29.03.2025
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Хорошие новости
 
21:35 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/krym-2008177671.html
В Черном море спасли двух человек
В Черном море спасли двух человек - РИА Новости, 29.03.2025
В Черном море спасли двух человек
Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:35:00+03:00
2025-03-29T21:35:00+03:00
хорошие новости
черное море
россия
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море", - говорится в сообщении. По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники. Спасатели призвали отдыхающих при сильном ветре отказаться от выхода в море.
https://ria.ru/20250329/dagestan-2008111828.html
черное море
россия
сакский район
республика крым
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черное море, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Хорошие новости, Черное море, Россия, Сакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Черном море спасли двух человек

В Черном море у берегов Крыма спасли двух человек на байдарке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в Крыму
Побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники.
Спасатели призвали отдыхающих при сильном ветре отказаться от выхода в море.
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Хорошие новостиЧерное мореРоссияСакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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