https://ria.ru/20250329/krym-2008177671.html

В Черном море спасли двух человек

В Черном море спасли двух человек - РИА Новости, 29.03.2025

В Черном море спасли двух человек

Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:35:00+03:00

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2025-03-29T21:35:00+03:00

хорошие новости

черное море

россия

сакский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море", - говорится в сообщении. По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники. Спасатели призвали отдыхающих при сильном ветре отказаться от выхода в море.

https://ria.ru/20250329/dagestan-2008111828.html

черное море

россия

сакский район

республика крым

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2025

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черное море, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым