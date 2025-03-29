Рейтинг@Mail.ru
В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:35 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/krym-2008138885.html
В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники
В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники - РИА Новости, 29.03.2025
В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники
Порядка 40% номеров в отелях и пансионатах Крыма на майские праздники уже забронированы, это показатель в санаториях еще выше, по спросу на отдых регион... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:35:00+03:00
2025-03-29T15:35:00+03:00
туризм
новости - туризм
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16956d94d69e739fbea8cfccddaca0ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Порядка 40% номеров в отелях и пансионатах Крыма на майские праздники уже забронированы, это показатель в санаториях еще выше, по спросу на отдых регион становится одним из самых востребованных направлений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "На сегодняшний день на майские праздники забронировано порядка 40% номерного фонда, при этом мы понимаем, что санатории – это отдельная категория и там бронирование гораздо выше. То же касается и крупных гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой", - сказал Ганзий. Крупные туристические операторы, которые работают на крымском направлении, отмечают рост бронирования в 1,5-2 раза, добавил министр. В целом спрос на отдых в Крыму, по словам министра, стабильно растет с начала 2025 года, прогноз на летний сезон на полуострове благоприятный. "Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, растет с начала года и по многим показателям выводит республику Крым в одно из самых востребованных направлений для отдыха и оздоровления россиян... Ожидаем, что туристский сезон в республике пройдет на высочайшем уровне", - сказал Ганзий. Свыше 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, что на 16% больше показателей 2023 года. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html
https://ria.ru/20240830/aksenov-1969568365.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36f9ced06707ee945516b5d047b4485c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым
В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники

В Крыму забронировали около 40 процентов номеров в отелях на майские праздники

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Порядка 40% номеров в отелях и пансионатах Крыма на майские праздники уже забронированы, это показатель в санаториях еще выше, по спросу на отдых регион становится одним из самых востребованных направлений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день на майские праздники забронировано порядка 40% номерного фонда, при этом мы понимаем, что санатории – это отдельная категория и там бронирование гораздо выше. То же касается и крупных гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой", - сказал Ганзий.
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
Вчера, 09:11
Крупные туристические операторы, которые работают на крымском направлении, отмечают рост бронирования в 1,5-2 раза, добавил министр. В целом спрос на отдых в Крыму, по словам министра, стабильно растет с начала 2025 года, прогноз на летний сезон на полуострове благоприятный.
"Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, растет с начала года и по многим показателям выводит республику Крым в одно из самых востребованных направлений для отдыха и оздоровления россиян... Ожидаем, что туристский сезон в республике пройдет на высочайшем уровне", - сказал Ганзий.
Свыше 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, что на 16% больше показателей 2023 года. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Аксенов назвал число туристов, отдыхавших в Крыму с начала года
30 августа 2024, 18:22
 
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала