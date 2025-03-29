https://ria.ru/20250329/krym-2008138885.html

В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники

В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники - РИА Новости, 29.03.2025

В Крыму фиксируют высокие темпы бронирования номеров на майские праздники

Порядка 40% номеров в отелях и пансионатах Крыма на майские праздники уже забронированы, это показатель в санаториях еще выше, по спросу на отдых регион... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:35:00+03:00

2025-03-29T15:35:00+03:00

2025-03-29T15:35:00+03:00

туризм

новости - туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Порядка 40% номеров в отелях и пансионатах Крыма на майские праздники уже забронированы, это показатель в санаториях еще выше, по спросу на отдых регион становится одним из самых востребованных направлений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "На сегодняшний день на майские праздники забронировано порядка 40% номерного фонда, при этом мы понимаем, что санатории – это отдельная категория и там бронирование гораздо выше. То же касается и крупных гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой", - сказал Ганзий. Крупные туристические операторы, которые работают на крымском направлении, отмечают рост бронирования в 1,5-2 раза, добавил министр. В целом спрос на отдых в Крыму, по словам министра, стабильно растет с начала 2025 года, прогноз на летний сезон на полуострове благоприятный. "Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, растет с начала года и по многим показателям выводит республику Крым в одно из самых востребованных направлений для отдыха и оздоровления россиян... Ожидаем, что туристский сезон в республике пройдет на высочайшем уровне", - сказал Ганзий. Свыше 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году, что на 16% больше показателей 2023 года. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html

https://ria.ru/20240830/aksenov-1969568365.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, республика крым