https://ria.ru/20250329/kovcheg-2007750414.html

Ковчег Завета нашли еще сорок лет назад. Помогло секретное оружие ЦРУ

Ковчег Завета нашли еще сорок лет назад. Помогло секретное оружие ЦРУ - РИА Новости, 29.03.2025

Ковчег Завета нашли еще сорок лет назад. Помогло секретное оружие ЦРУ

Главную библейскую реликвию не могут найти уже более 2500 лет. Согласно рассекреченным документам, к разгадке вплотную приблизились не кто-нибудь, а спецагенты... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T10:33:00+03:00

религия

иерусалим

эфиопия

ближний восток

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Главную библейскую реликвию не могут найти уже более 2500 лет. Согласно рассекреченным документам, к разгадке вплотную приблизились не кто-нибудь, а спецагенты ЦРУ. Что им удалось выяснить — в материале РИА Новости.Несколько версийОгромный ящик с золотой крышкой сверху, а внутри — те самые каменные плиты с высеченными предписаниями еврейскому народу: после явления Господа пророку Моисею на горе Синай ковчег Завета стал главной святыней иудеев.Согласно Библии, реликвия долгие десятилетия странствовала вместе с евреями. И лишь в IX веке до нашей эры, при царе Давиде, обрела постоянное место. Правитель поставил молельню на горе Сион в Иерусалиме. А его сын Соломон воздвиг полноценный храм.Там ковчег хранился в особом месте под названием "святая святых", куда мог зайти только первосвященник, да и то раз в год.Последнее письменное упоминание о ковчеге относится к 622 году до нашей эры, когда иудейский царь Иосия приказал не выносить реликвию на всенародное поклонение. А потом — тишина.Что стало со святыней — большая загадка. Версий множество: например, ее могли уничтожить вавилоняне, захватившие Иерусалим в 586 году до нашей эры. Или же скрижали предусмотрительно спрятали. Еще одно предание гласит, что дар Господа Моисею находится в Эфиопии.Во всяком случае, эта тема не дает покоя исследователям и просто авантюристам уже более 2500 лет. И вот рассекреченные документы ЦРУ пролили свет на давний вопрос. Британский таблоид пишет, что соответствующий гриф с материалов сняли еще в 2000-м.Экстрасенсы на службе ЦРУОказывается, американские спецслужбы "приблизительно знали", где реликвия. В 1980-х ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что владеют экстрасенсорными способностями и могут "воспринимать информацию об удаленных объектах, случившихся событиях или других людях".Все это было частью проекта "Солнечный след". Тогда спецслужбы на полном серьезе верили в паранормальные способности медиумов и считали, что их можно использовать в своих целях — от поиска похищенных исламистами заложников до взлома систем защиты КГБ.Сколько потратили на "След"— неизвестно. В аналогичные исследования ЦРУ в общей сложности вложило несколько десятков миллионов долларов."Охраняет неведомая сила"Один из рассекреченных отчетов, от 5 декабря 1988-го, подробно описывает эксперимент с медиумом. Некий "удаленный наблюдатель № 032" получил задание найти "определенный предмет". Ему, правда, не сообщили, что речь о ковчеге Завета."Цель (которую вы хотите найти. — Прим. ред.) — контейнер. Внутри него — другой контейнер. <…> Цель сделана из дерева, золота и серебра <...> и украшена шестикрылым серафимом" — так, судя по рассекреченному документу, ответил экстрасенс.Согласно отчету, он проецировал сознание за пределы тела и все "увиденное" подробно описывал."Эта цель где-то на Ближнем Востоке, поскольку язык, на котором говорили люди, арабский", — сказал "наблюдатель № 032".Экстрасенс описал и здания, находящиеся рядом, — "напоминают мечети", и людей, "одетых практически во все белое", с "черными волосами и темными глазами".Сам же объект — "под землей, в темноте и влажном месте"."Цель защищена и может быть открыта только теми, у кого есть на то разрешение. Контейнер нельзя открыть до тех пор, пока не наступит подходящее время", — уверял медиум.А если кто-то попытается это сделать, то реликвию "уничтожат ее защитники, причем с помощью неизвестной нам силы".Также "наблюдатель" зарисовал увиденное: мечети с куполом, восемь "мумий", выстроенных в ряд, колесо и "крылатый серафим".Помогло ли этой агентам ЦРУ в дальнейших поисках — неизвестно. По крайней мере, пока: вполне вероятно, что в скором времени Вашингтон рассекретит и опубликует новую порцию сенсационных документов.

иерусалим

эфиопия

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иерусалим, эфиопия, ближний восток, центральное разведывательное управление (цру)