https://ria.ru/20250329/kos-2008186454.html
Еврокомиссар Кос грубо вмешивается в дела Сербии, заявил Слуцкий
Еврокомиссар Кос грубо вмешивается в дела Сербии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 29.03.2025
Еврокомиссар Кос грубо вмешивается в дела Сербии, заявил Слуцкий
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявлениями о том, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства, грубо... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:17:00+03:00
2025-03-29T23:17:00+03:00
2025-03-29T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявлениями о том, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства, грубо вмешивается в дела страны, сербский народ решает, кого выбирать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Кос стала указывать сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства страны после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Еврокомиссар грубо вмешивается во внутренние дела Сербии. Кого выбирать в состав правительства, решают сербские власти, которые выбирает, соответственно, сербский народ. Марта Кос снова обнажила антироссийский перекос в ЕС. Получается, торговля русофобией сегодня один из критериев на вступление?", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что Россия поддерживает Сербию в усилиях по отстаиванию национальных интересов и своего суверенитета.
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в мире, сербия, россия, александр вулин, леонид слуцкий (политик), евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Россия, Александр Вулин, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, БРИКС
Еврокомиссар Кос грубо вмешивается в дела Сербии, заявил Слуцкий
Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии