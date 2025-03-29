https://ria.ru/20250329/kontrataki-2008094510.html

ВС России отбили серию контратак ВСУ в Запорожской области

ВС России отбили серию контратак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России отбили серию контратак ВСУ в Запорожской области

Российский войска отбили серию контратак ВСУ на линии сел Степовое-Малые Щербаки-Щербаки ореховского направления Запорожской линии фронта, планы противника... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:41:00+03:00

2025-03-29T10:41:00+03:00

2025-03-29T10:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российский войска отбили серию контратак ВСУ на линии сел Степовое-Малые Щербаки-Щербаки ореховского направления Запорожской линии фронта, планы противника провалились, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ перекинули подкрепление и постоянно пытаются контратаковать, неся большие потери на линии сел Степовое-Малые Щербаки-Щербаки. Все контратаки противника отбиты. Планы противника выбить наших ребят с новых позиций провалены", - сказал Рогов. По его словам, российские войска заняли активную обороны с переходом в атаки. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили села Малые Щербаки и Степовое в Запорожской области, выбив оттуда противника. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины