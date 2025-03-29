https://ria.ru/20250329/knaysl-2008069670.html

Кнайсль посчитала неслучайным австрийское происхождение Гитлера

Кнайсль посчитала неслучайным австрийское происхождение Гитлера - РИА Новости, 29.03.2025

Кнайсль посчитала неслучайным австрийское происхождение Гитлера

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС", что в 2020 году "после РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:37:00+03:00

2025-03-29T01:37:00+03:00

2025-03-29T06:52:00+03:00

австрия

карин кнайсль

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС", что в 2020 году "после предательств" и осуждений в свой адрес со стороны австрийской общественности она поняла, что австрийское происхождение Гитлера — "это не совпадение".В январе Кнайсль рассказала в "Шоу Вована и Лексуса" на Первом канале, что еще когда она жила в Австрии, ее надуманно обвиняли в якобы "тестировании яда "Новичок" на собаках"."Вы знаете, я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла...", — заявила Кнайсль. По ее мнению, пять лет назад люди в Австрии "стали иррациональны". "В 2020 году я поняла, что люди стали иррациональны... Тогда я поняла, что это не случайность, не совпадение, что ... Гитлер был австрийцем", — считает экс-глава МИД Австрии.

https://ria.ru/20250329/knaysl-2008067497.html

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австрия

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австрия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет