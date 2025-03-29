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Кнайсль охарактеризовала Россию как основанную на безопасности свободу - РИА Новости, 29.03.2025
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00:50 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/knaysl-2008067497.html
Кнайсль охарактеризовала Россию как основанную на безопасности свободу
Кнайсль охарактеризовала Россию как основанную на безопасности свободу - РИА Новости, 29.03.2025
Кнайсль охарактеризовала Россию как основанную на безопасности свободу
Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T00:50:00+03:00
2025-03-29T00:50:00+03:00
россия
рязанская область
карин кнайсль
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС". "Я испытываю глубокое уважение к нему (Путину - ред.) за то, как ему удалось, если можно так выразиться, переломить ситуацию в период с 1999 по 2001 годы. Он возглавил страну, которая пребывала в глубоком беспорядке, в хаосе, и он восстановил систему, он обеспечил безопасность", - заявила Кнайсль. "Когда меня спрашивают, что для меня представляет собой Россия, я бы ответила, что это свобода. И эта свобода основана на безопасности. Здесь вы можете спокойно передвигаться по железнодорожным вокзалам, в поездах. Этого больше нет в некоторых городах Европы, а в России это результат его (президента – ред.) работы", - добавила экс-глава МИД Австрии. В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
https://ria.ru/20250328/knaysl-2008064445.html
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россия, рязанская область, карин кнайсль, владимир путин
Россия, Рязанская область, Карин Кнайсль, Владимир Путин
Кнайсль охарактеризовала Россию как основанную на безопасности свободу

Кнайсль: Россия можно охарактеризовать как основанную на безопасности свободу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС".
"Я испытываю глубокое уважение к нему (Путину - ред.) за то, как ему удалось, если можно так выразиться, переломить ситуацию в период с 1999 по 2001 годы. Он возглавил страну, которая пребывала в глубоком беспорядке, в хаосе, и он восстановил систему, он обеспечил безопасность", - заявила Кнайсль.
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"Когда меня спрашивают, что для меня представляет собой Россия, я бы ответила, что это свобода. И эта свобода основана на безопасности. Здесь вы можете спокойно передвигаться по железнодорожным вокзалам, в поездах. Этого больше нет в некоторых городах Европы, а в России это результат его (президента – ред.) работы", - добавила экс-глава МИД Австрии.
В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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РоссияРязанская областьКарин КнайсльВладимир Путин
 
 
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