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МИД Китая заявил о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 29.03.2025
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07:02 29.03.2025 (обновлено: 07:53 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/kitay-2008079106.html
МИД Китая заявил о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения
МИД Китая заявил о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 29.03.2025
МИД Китая заявил о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения
Китай готов оказать гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с ее потребностями и в меру своих... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:02:00+03:00
2025-03-29T07:53:00+03:00
в мире
бангкок
таиланд
россия
мин аун хлайн
землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай готов оказать гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с ее потребностями и в меру своих возможностей, заявили в субботу в МИД КНР. "Мы глубоко сочувствуем пострадавшему от землетрясения народу Мьянмы. Китай готов оказать экстренную гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с потребностями Мьянмы и в меру своих собственных возможностей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. В китайском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что информации о погибших гражданах Китая пока не поступало. "Мьянма — дружественный сосед Китая. Китай крайне обеспокоен землетрясением в Мьянме и выражает искренние соболезнования. Мы надеемся и верим, что правительство и народ Мьянмы как можно скорее преодолеют трудности и восстановят свои дома", - добавили в МИД Китая. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве также не получало данных о пострадавших россиянах.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html
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в мире, бангкок, таиланд, россия, мин аун хлайн, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Бангкок, Таиланд, Россия, Мин Аун Хлайн, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
МИД Китая заявил о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения

МИД Китая: страна готова оказать помощь Мьянме после землетрясения

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай готов оказать гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с ее потребностями и в меру своих возможностей, заявили в субботу в МИД КНР.
"Мы глубоко сочувствуем пострадавшему от землетрясения народу Мьянмы. Китай готов оказать экстренную гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с потребностями Мьянмы и в меру своих собственных возможностей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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В китайском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что информации о погибших гражданах Китая пока не поступало.
"Мьянма — дружественный сосед Китая. Китай крайне обеспокоен землетрясением в Мьянме и выражает искренние соболезнования. Мы надеемся и верим, что правительство и народ Мьянмы как можно скорее преодолеют трудности и восстановят свои дома", - добавили в МИД Китая.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве также не получало данных о пострадавших россиянах.
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