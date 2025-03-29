https://ria.ru/20250329/kiev-2008066179.html

СМИ: в Киеве сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

СМИ: в Киеве сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций - РИА Новости, 29.03.2025

СМИ: в Киеве сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, в Киеве полагают, что он выглядит как проигрыш в войне с США с выплатой репараций, пишет... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T00:29:00+03:00

2025-03-29T00:29:00+03:00

2025-03-29T00:44:00+03:00

сша

украина

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, в Киеве полагают, что он выглядит как проигрыш в войне с США с выплатой репараций, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", — заявил собеседник издания. По словам украинского чиновника, проект сделки беспокоит Киев, так как предыдущие пакеты помощи в нем приравниваются к займам. Как пишет издания, реакция украинских чиновников и депутатов указывает на то, что в ближайшем будущем соглашение не подпишут.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007990332.html

https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html

https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html

https://ria.ru/20250328/zelenskij-2007917698.html

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сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз