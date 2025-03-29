https://ria.ru/20250329/kalifornija-2008092492.html

В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин

В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин - РИА Новости, 29.03.2025

В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин

Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, передает телеканал CBS. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:14:00+03:00

2025-03-29T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, передает телеканал CBS. Инцидент произошел в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес. "По имеющейся информации, угнанный грузовик с безбортовой платформой столкнулся с несколькими другими автомобилями во время погони в районе Лонг-Бич… Во время погони угнанный автомобиль задел не менее 13 автомобилей", - говорится в материале на сайте телеканала.Отмечается, что, спасаясь от полиции, грузовик местами разгонялся до 160 километров в час. В итоге водитель врезался в лестницу у входа в магазин красок, вышел из машины и попытался скрыться. Спустя несколько минут полицейские задержали нарушителя. Местный телеканал KTLA пишет, что это стал один из самых опасных и разрушительных случаев преследования полиции за последнее время. Пострадали несколько человек, включая подозреваемого.

https://ria.ru/20250101/avtomobil-1992232734.html

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Максим Зубков

в мире, лонг-бич, калифорния, лос-анджелес, сша