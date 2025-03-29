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В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин - РИА Новости, 29.03.2025
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10:14 29.03.2025 (обновлено: 10:16 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/kalifornija-2008092492.html
В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин
В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин - РИА Новости, 29.03.2025
В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин
Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, передает телеканал CBS. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:14:00+03:00
2025-03-29T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, передает телеканал CBS. Инцидент произошел в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес. &quot;По имеющейся информации, угнанный грузовик с безбортовой платформой столкнулся с несколькими другими автомобилями во время погони в районе Лонг-Бич… Во время погони угнанный автомобиль задел не менее 13 автомобилей&quot;, - говорится в материале на сайте телеканала.Отмечается, что, спасаясь от полиции, грузовик местами разгонялся до 160 километров в час. В итоге водитель врезался в лестницу у входа в магазин красок, вышел из машины и попытался скрыться. Спустя несколько минут полицейские задержали нарушителя. Местный телеканал KTLA пишет, что это стал один из самых опасных и разрушительных случаев преследования полиции за последнее время. Пострадали несколько человек, включая подозреваемого.
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В мире, Лонг-Бич, Калифорния, Лос-Анджелес, США
В Калифорнии американец угнал грузовик и врезался в 13 машин

CBS: американец угнал грузовик в Калифорнии, пытаясь скрыться от полиции

© Sky 5Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин
Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sky 5
Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американец угнал грузовик в Калифорнии и врезался в 13 машин, пытаясь скрыться от полиции, передает телеканал CBS.
Инцидент произошел в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес.
«

"По имеющейся информации, угнанный грузовик с безбортовой платформой столкнулся с несколькими другими автомобилями во время погони в районе Лонг-Бич… Во время погони угнанный автомобиль задел не менее 13 автомобилей", - говорится в материале на сайте телеканала.

Отмечается, что, спасаясь от полиции, грузовик местами разгонялся до 160 километров в час. В итоге водитель врезался в лестницу у входа в магазин красок, вышел из машины и попытался скрыться. Спустя несколько минут полицейские задержали нарушителя.
Местный телеканал KTLA пишет, что это стал один из самых опасных и разрушительных случаев преследования полиции за последнее время. Пострадали несколько человек, включая подозреваемого.
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