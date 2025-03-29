Израиль заявил о начале наземной операции в Газе
Израильская армия заявила о начале наземной операции в районе Рафаха в Газе
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о начале наземной операции в районе Рафаха для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа.
"В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время операции ЦАХАЛ ликвидировала инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.
Согласно сообщению, израильская авиация продолжает наносить удары по объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа.
На минувшей неделе ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
В ночь на 2 марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.