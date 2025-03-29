Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины - РИА Новости, 29.03.2025
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:45:00+03:00
2025-03-29T12:45:00+03:00
происшествия
тимур иванов
chevrolet
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_9727de6deba4ff4c056cb18749a40623.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что бывшая супруга также просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей. Кроме того, суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленных на бывшую жену Иванова. Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года. Адвокат, представляющий интересы Захаровой, как говорится в документах, указывал на то, что арестованные машины были куплены "когда она не состояла в браке… а до и после него". Также защита обращала внимание, что задолго до официального расторжения брака пара уже не жила вместе. И, по словам представителя Захаровой, его клиентка не может нести ответственность за действия обвиняемого, "ему инкриминируется получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а не в виде денежных средств, на которые могло бы быть приобретено арестованное имущество". Суд оставил предыдущие решение суда об аресте имущества в силе.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006922580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_dec0ac65f7d2b6993b911f667b4e0f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, chevrolet, mercedes
Происшествия, Тимур Иванов, Chevrolet, Mercedes
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Экс-жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины, ссылаясь на развод

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бывшая супруга также просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей. Кроме того, суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленных на бывшую жену Иванова.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова
24 марта, 13:01
Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года. Адвокат, представляющий интересы Захаровой, как говорится в документах, указывал на то, что арестованные машины были куплены "когда она не состояла в браке… а до и после него".
Также защита обращала внимание, что задолго до официального расторжения брака пара уже не жила вместе.
И, по словам представителя Захаровой, его клиентка не может нести ответственность за действия обвиняемого, "ему инкриминируется получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а не в виде денежных средств, на которые могло бы быть приобретено арестованное имущество".
Суд оставил предыдущие решение суда об аресте имущества в силе.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
24 марта, 12:52
 
ПроисшествияТимур ИвановChevroletMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала