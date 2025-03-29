https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины - РИА Новости, 29.03.2025
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:45:00+03:00
2025-03-29T12:45:00+03:00
2025-03-29T12:45:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что бывшая супруга также просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей. Кроме того, суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленных на бывшую жену Иванова. Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года. Адвокат, представляющий интересы Захаровой, как говорится в документах, указывал на то, что арестованные машины были куплены "когда она не состояла в браке… а до и после него". Также защита обращала внимание, что задолго до официального расторжения брака пара уже не жила вместе. И, по словам представителя Захаровой, его клиентка не может нести ответственность за действия обвиняемого, "ему инкриминируется получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а не в виде денежных средств, на которые могло бы быть приобретено арестованное имущество". Суд оставил предыдущие решение суда об аресте имущества в силе.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тимур иванов, chevrolet, mercedes
Происшествия, Тимур Иванов, Chevrolet, Mercedes
Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины
Экс-жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины, ссылаясь на развод
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бывшая супруга также просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей. Кроме того, суд арестовал внедорожник Chevrole
t Suburban и минивэн Mercede
s-Benz V-класса, оформленных на бывшую жену Иванова
.
Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года. Адвокат, представляющий интересы Захаровой, как говорится в документах, указывал на то, что арестованные машины были куплены "когда она не состояла в браке… а до и после него".
Также защита обращала внимание, что задолго до официального расторжения брака пара уже не жила вместе.
И, по словам представителя Захаровой, его клиентка не может нести ответственность за действия обвиняемого, "ему инкриминируется получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а не в виде денежных средств, на которые могло бы быть приобретено арестованное имущество".
Суд оставил предыдущие решение суда об аресте имущества в силе.