https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html

Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины - РИА Новости, 29.03.2025

Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:45:00+03:00

2025-03-29T12:45:00+03:00

2025-03-29T12:45:00+03:00

происшествия

тимур иванов

chevrolet

mercedes

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова хотела вернуть арестованные автомобили, ссылаясь на развод, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что бывшая супруга также просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей. Кроме того, суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленных на бывшую жену Иванова. Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года. Адвокат, представляющий интересы Захаровой, как говорится в документах, указывал на то, что арестованные машины были куплены "когда она не состояла в браке… а до и после него". Также защита обращала внимание, что задолго до официального расторжения брака пара уже не жила вместе. И, по словам представителя Захаровой, его клиентка не может нести ответственность за действия обвиняемого, "ему инкриминируется получение взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а не в виде денежных средств, на которые могло бы быть приобретено арестованное имущество". Суд оставил предыдущие решение суда об аресте имущества в силе.

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006922580.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тимур иванов, chevrolet, mercedes