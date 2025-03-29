В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины
Депутат Госдумы Нестеренко: временное управление на Украине может спасти страну
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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"Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко.
По его словам, срок полномочий Зеленского давно истёк, наряду с возможностью законно подписывать соглашения и вести переговоры.
"Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов, а в случае их проведения, будет всеми средства пытаться изменить их результаты в свою пользу", - сказал депутат.
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