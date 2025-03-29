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В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины - РИА Новости, 29.03.2025
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15:37 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008139047.html
В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины
В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины - РИА Новости, 29.03.2025
В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины
Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:37:00+03:00
2025-03-29T15:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко. По его словам, срок полномочий Зеленского давно истёк, наряду с возможностью законно подписывать соглашения и вести переговоры. "Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов, а в случае их проведения, будет всеми средства пытаться изменить их результаты в свою пользу", - сказал депутат.
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В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины

Депутат Госдумы Нестеренко: временное управление на Украине может спасти страну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
«
"Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко.
По его словам, срок полномочий Зеленского давно истёк, наряду с возможностью законно подписывать соглашения и вести переговоры.
"Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов, а в случае их проведения, будет всеми средства пытаться изменить их результаты в свою пользу", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Вчера, 08:00
 
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