https://ria.ru/20250329/gosduma-2008139047.html

В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины

В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины - РИА Новости, 29.03.2025

В Госдуме назвали внешнее управление шансом на спасение Украины

Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:37:00+03:00

2025-03-29T15:37:00+03:00

2025-03-29T15:37:00+03:00

украина

россия

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Введение временного внешнего управления на Украине может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть на Украине Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко. По его словам, срок полномочий Зеленского давно истёк, наряду с возможностью законно подписывать соглашения и вести переговоры. "Узурпируя власть, он имеет низкий уровень поддержки населения и продолжает любыми способами переносить дату следующих выборов, а в случае их проведения, будет всеми средства пытаться изменить их результаты в свою пользу", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, оон, госдума рф